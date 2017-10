Una buena y una mala para visitar a Banfield

El plantel de Colón ya se puso manos a la obra para planear el encuentro del viernes venidero, desde las 19.05 y en el estadio Florencio Sola, ante Banfield , en un duelo que abrirá la 7ª fecha de la Superliga. Jornada de doble turno este lunes, se espera que el miércoles se lleve adelante la principal práctica de fútbol, casi con seguridad en el estadio Brigadier López, donde el entrenador, Eduardo Domínguez, pararía a los once titulares.





En este sentido, hay dos cuestiones: Cristian Guanca estará disponible, ya que su dolencia no es tan importante e iría desde el arranque; en tanto, Facundo Silva ya tenía el alta médica, pero al parecer involucionó de su problema en una de sus rodillas y por eso quedó descartado. Una lástima, ya que presentaba una importante variante para el conductor sabalero, ya sea para moverse por la derecha como por el medio.









no sería extraño que resigne a un punta (Diego Vera o Nicolás Leguizamón) para mandar a la cancha a otro mediocampista (podría ser Marcelo Estigarribia o Christian Bernardi). La especulación es atendiendo a que enfrente estará uno de los equipos más sólidos y que también pinta para pelear arriba. También habrá que ver si Domínguez se la juega por el mismo equipo que se impuso a Defensa y Justicia en el capítulo anterior o si mete mano en busca de otra estrategia. Más que nada, porque









Es así como, ya bien se sabe, Domínguez no come vidrio y tratará de accionar en beneficio del equipo, siempre tratando de mantener el cero en el arco propio. De todas maneras, eso no quiere decir que saldrá a defenderse sino más bien a ser más equilibrado. Todo en el terreno de las presunciones, porque también es cierto que el 4-4-2 es el que más cómodo le sienta al plantel. El que sí parece inamovible es Tomás Chancalay, solo que no se sabe en qué posición.





El grupo volverá a trabajar este martes en el predio solo con la mente puesta en el choque contra el Taladro, en el Sur del Gran Buenos Aires.