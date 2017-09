Vignatti sobre Alario: "Quisimos negociar con River y nunca nos atendieron"

En primer término, se lo consultó por la venta de Lucas Alario al Bayer Leverkusen de Alemania, a lo que contó: "Nosotros veníamos mirando con atención cuando escuchábamos que había noticias del exterior, pero estábamos como espectadores porque no podíamos hacer otra cosa. Pero se dio este interés, tuvimos un acercamiento con los dirigentes de River con quienes tratamos de llegar a un acuerdo. Nosotros sabíamos que la postura de River era que se llegara hasta junio del año que viene, pero le hicimos saber que estábamos dispuestos a hacer otro tipo de negociación, pero no se dio. Después ustedes saben la otra parte de la historia, que vino el ofrecimiento del equipo alemán y nos pareció oportuno tratar de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para que la negociación se realice. Dentro de la misma se dieron algunas ideas que fueron concretadas, y cuando ya habíamos confirmado el consentimiento con el club alemán, vinieron propuestas de River pero teníamos primero el compromiso con el Leverkusen".













Sobre el dinero que le ingresaría a Colón serviría para salir del salvataje deportivo, contó: "Ante todo nosotros en cuanto al salvataje deportivo estamos trabajando desde hace tiempo y es independiente a esto, queremos concretarlo más allá del flujo económico que puede ingresar a la institución, estamos abocados en esa tarea. Evidentemente la negociación de Alario no la esperábamos, por lo que ya estábamos trabajando para salir del concurso. Por lo que esperemos tener suerte en el futuro".





En cuanto a la pregunta por el dinero que le ingresará al club, el máximo directivo sabalero contó: "Cuando concretemos la operación e ingrese el dinero a las cuentas del club, a los socios le daremos un amplio informe de cómo fue la operación. El dinero que depositó el club alemán está en el banco central, en las cuentas de AFA, pero nosotros pedimos que se abone nuestra parte como está establecido, y todavía no tuvimos respuestas. Esperemos qué resuelve FIFA, ya que está bajo su ámbito".





Y continuó con el tema Alario: "Nosotros pretendíamos entrar en una negociación con River, cuando todavía no había salido la oferta del Leverkusen, y no tuvimos el eco necesario. No estaba dentro de sus planes que se llegue a esta situación. Nosotros estábamos dispuestos a escuchar la oferta, la que se conoció fue posterior a la operación que ya habíamos hecho con el club alemán".





Para cerrar con el tema Alario, destacó: "Ellos (por River) defienden su institución y nosotros de la manera en la que actuamos, nosotros particularmente no pensamos que tengamos que enojarnos con River ni ellos con nosotros. Cada uno defiende sus intereses dentro de la legalidad, todo lo que hicimos fue legal, nosotros nos ofrecimos para negociar previamente y no fuimos atendidos".





Tema por tema

Sobre la renovación del contrato con Germán Conti, deslizó: "Llegó a Santa Fe su representante para negociar la ampliación del contrato que empezaremos a tratar a partir de mañana".





También se le preguntó por el procesamiento que fue dictado para Germán Lerche y otros pares de su CD, y expresó: "Nosotros apoyamos toda las decisiones donde se busque la verdad y la justicia, ese es un trabajo que la justicia tendrá que resolver. Queremos ante todo que se esclarezca y que la justicia sea la que dictamine. Queremos que no quede en el olvido y que sirva para que la gente sepa que cuando hay contienda electoral en el club no se olvide de las responsabilidades y de fijarse bien a quién le ponen los votos, ya que estamos acostumbrados a ver que se hacen promesas falsas, utópicas, prometiendo éxitos deportivos, que se tienen que buscar sin ruido, con trabajo serio y constante. Los éxitos deportivos no son milagrosos, son frutos del trabajo al cual nosotros estamos abocados. En las próximas elecciones la gente tendrá que mirar bien porque lo peor que le puede pasar a Colón es que la gente se olvide de las promesas que en su momento se hicieron como que «lo mejor está por venir». Los resultados están a la vista".





Posteriormente, se lo consultó sobre las renovaciones de contrato para Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval y adelantó: "A Leguizamón ya le extendimos el contrato la semana pasada por tres años y esta semana ya se lo prometí a Tomas Sandoval".

















Sobre la manga en Unión con el número 89 y el rumor del pedido que se le habría presentado por escrito al Secretario de Seguridad Deportiva de la Provincia para que no la vuelvan a utilizar, dijo: "Desconozco, la verdad que como no miro los partidos de Unión no sé qué pasó". Más adelante, se le hizo referencia a las duras declaraciones que realizó Gerónimo Poblete desde Francia, donde lo tildó de "mentiroso" y manifestó: "Lo dije en su oportunidad y lo vuelvo a repetir, la gente que no lo conoce lo va conociendo. No voy a entrar en polémicas para nada, una vez creí en él y hasta el último día que jugamos contra River creí que me estaba diciendo la verdad de que no tenía nada. Y en realidad el representante de Alario me dijo que si no conseguíamos club por otro lado él nos acercaría ese club que estaría interesado. Se lo comuniqué pero ellos optaron por ir por su cuenta y ocultarlo durante siete meses hasta que se terminó el contrato, por lo que me siento defraudado, creo que todos los colonistas nos sentimos así. Incluso 15 días antes vino su representante y nos prometió un resarcimiento de 600 mil dólares que todavía estamos esperando".





En otro tramo, se le preguntó por la situación de Nicolás Silva, quien fichó para Huracán con permiso de FIFA a pesar del litigio que mantiene con Colón y afirmó: "Hay que dividirlo en dos partes, la del jugador y la económica. Nosotros hicimos una propuesta en tiempo y forma y la AFA nos dio la razón, mientras que el jugador a través de sus representantes hizo gestiones en FIFA para que se lo habilite, y se lo hizo provisoriamente. No quiere decir que nos quedemos ahí, seguramente eso llevará su tiempo".





Por último, hizo referencia al desenvolvimiento de la institución en el mercado de pases y analizó: "Tratamos de hacer todos los esfuerzos posibles para traer los jugadores que queríamos, la mayoría de los jugadores que fueron pretendidos los pudimos concretar. Se hizo lo que se pudo, pretendíamos algunos refuerzos más y no se pudieron hacer por diferentes circunstancias. Creemos que tenemos un buen equipo, que vamos a mejorar la campaña anterior, y estar en los primeros lugares del fútbol argentino, como institución y también deportivamente".









El presidente José Vignatti encabezó una conferencia de prensa en el Complejo Ciudad Fútbol donde, luego de informar el convenio con un Sanatorio de la ciudad, se encargo de contestar varias preguntas que hacen a la vida institucional y deportiva del club.