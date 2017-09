Vignatti: "El estadio tendrá una capacidad para cerca de 42.000 espectadores"

El contrato de los pibes

"Con Nico Leguizamón ya firmamos el contrato y con los otros dos chicos (Germán Conti y Tomás Sandoval) estamos en tratativas y esperemos en las próximas horas llegar a un acuerdo. Lo de Leguizamón y Conti será hasta junio del 2020 y lo de Sandoval hasta junio del 2021".

El tema Lucas Alario

"No tuvimos novedades en estos días, sabemos que el dinero está depositado en Buenos Aires pero a nosotros todavía no nos hicieron participar. River debería depositarnos el dinero, pero aún no lo hicieron. Nosotros hicimos el reclamo formal, pero no nos contestaron y ahora debemos esperar que la FIFA le otorgue un permiso para que Alario comience a jugar. Ojalá que todos los clubes que le vendamos jugadores tengan la suerte de River que después vendió a Alario en una cifra récord en el fútbol argentino y todos deberían estar contentos, ya que hicieron negocio cuando lo compraron y cuando lo vendieron".