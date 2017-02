Comenzó a funcionar el programa "Precios transparentes": todo lo que tenés que saber

En relación a la diferenciación de los costos que deberán tener los productos a partir de hoy, desde el Centro Comercial de Santa Fe se informa que los comercios estarán obligados a transparentar los predios de los productos y diferenciar el valor de contado del financiado.

Mediante una resolución del gobierno nacional los locales deberá exhibir el precio por pagar en efectivo, débito o un pago con tarjeta de crédito. El valor de cada cuota y el costo financiero total de abonar a plazo. En tanto los planes Ahora 12 y 18 permanecerán vigentes pero contemplarán un costo que rondará el 10% y 15%.





Fabián Zanutigh, gerente de la entidad que nuclea a un importante número de locales comerciales de la ciudad, fue consultado ante este tema y sobre la manera en que deberán empezar a trabajar los negocios. "Se debe tener en cuenta que a va a haber un precio de contado efectivo, uno con tarjeta de débito o de crédito. Estos no podrán ser modificados"

Lo que si tiene que saber el comerciante y el cliente es que va a haber un costo de financiamiento de cada una de las transacciones. "Lo que se busca acá es darle transparencia a los precios y tratar de tener parámetros que en los últimos tiempos se ha desvirtuado, por lo que no se conoce el valor", explicó el consultado. Desde el Centro Comercial están trabajando para que los comercios reciban la información sobre este tema y lo puedan aplicar en la medida de lo posible.

La implementación dependerá de cada margen de rentabilidad y contribución marginal de cada comercio en la posibilidad de poder reducir los costos o no. "No se puede decir en general que los precios vayan a bajar, mantener o subir. Dependerá de cada caso, va a haber algunos que se mantendrán, bajarán o no", aclaró Zanutigh. De cualquier manera se hizo hincapié en que a partir de hoy el cliente deberá ser consciente de que la operación tendrá un costo de financiamiento, en ese sentido en caso de optar por abonar con 12 cuotas este será de un 28% del valor de contado, que puede tener una reducción del costo actual. "A ese precio reducido se le aplicar un 27,88% que es el costo financiero total de la operación en doce cuotas", aclaró Zanutigh quien comparó este sistema con la adquisición de un crédito bancario, se saca una cantidad de dinero y se devuelven los intereses. "Así va a ser el financiamiento de los productos a partir de ahora, no va a haber más la venta sin interés porque el costo del producto se hará con un costo de financiamiento", explicó el consultado quien ve esta etapa como un proceso de adecuación tanto para el sector comercial como del consumidor para manejar sus números y analizar las compras.

"También es cierto que el costo financiero de la compra puede ser 0% y se de el mismo precio en doce cuotas—agregó el Lo que tiene que saber la gente es que se puede adicionar un costo financiero a la operación, no es que se tiene que hacer", agregó el consultado. Un dato a tener en cuenta es que el 70% de las ventas en Santa Fe son con tarjeta de crédito .