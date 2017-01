Comercio: la baja de precios por el pago contado no superaría el 10%

A través de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio de la Nación estableció la prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta. "En consecuencia, quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago", explica el artículo 1º de la resolución 51 de 2017.





En tanto, la norma también estipula que cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés anual efectiva aplicada y el costo financiero total.





Este punto, según dijo el ministro de la Producción nacional, Francisco Cabrera, podría producir una baja de precios de los productos de entre 15% y 20%, porcentaje que fue relativizado por el comercio local.

En este sentido, José Lilino, presidente de la Cámara de Comerciantes de Artefactos para el Hogar, manifestó que la decisión traerá "claridad" respecto de los valores de los productos y los costos de la financiación, pero "no un achicamiento de precios, porque los precios los determinan las empresas terminales que fabrican los electrodomésticos".

"Ellos ponen un precio de venta sugerido al público, y nosotros como pymes no podemos vender más caro porque sino quedamos fuera de competencia", explicó.





Sostuvo además que durante 2016, el rubro electrodomésticos estuvo muy por debajo de los porcentajes de inflación y que el valor de los productos "es prácticamente el mismo".

"El precio no puede retroceder porque no ha aumentado. A mí me parece que esto está orientado más a las grandes cadenas. Nuestro sector hace tiempo que viene trabajando en esto porque es el que más tracciona las ventas con tarjetas, y nosotros tuvimos que salir a competir con las grandes cadenas que hacían grandes convenios con las tarjetas", reflejó.

En la misma línea, Norberto Raselli, presidente del Centro Comercial, opinó que se trata de una medida que favorecerá el consumo y mejorará precios, aunque no tanto como estimó Cabrera.





"Es una buena herramienta, que como la disposición indica, es una transparentación de lo que estaba sucediendo. Porque evidentemente no se puede pensar que un producto que tiene financiación, tenga el mismo precio de contado".





"No creo que la baja sea la que dice el gobierno de entre 15% y 20%, por los costos que tienen las tarjetas, que llegan a casi un 610%, y un poco más con Ahora 12 y Ahora 18. Creo que debería haber una baja, pero no va a superar el 10%", agregó.

Para Raselli, sin el costo financiero incorporado, los productos evidentemente tendrían que costar menos, y lo que de hecho ya hacían algunos comercios es un descuento por pago contado.

Contrarreloj

De acuerdo a la resolución oficial, a partir del 1 de febrero, "precios transparentes" entra en vigencia. Sin embargo, desde el Centro Comercial sostienen que "hay muy poco tiempo" para implementar la medida, por lo cual "habrá que trabajar aceleradamente para llegar".

"Trataremos de implementarlo rápidamente una vez que tengamos los instructivos", afirmaron.





Sincerar los precios

El secretario de Comercio de la provincia, Juan Pablo Diab, habló de sinceramiento de precios y subrayó que "lo que antes se hacía como un descuento de contado, era un sobrecargo por pago financiado".

En tanto, respecto de los controles del Estado para el cumplimiento de la resolución, manifestó que estos ya existían respecto de la exhibición de precios de acuerdo a la ley de lealtad comercial que se regula desde la Secretaría de Comercio, pero que hasta ahora "lo que se prohibía era hacer una diferenciación de precios entre el contado y la tarjeta en cuotas, y ahora justamente lo permite".





"De alguna manera está sincerando la exhibición de precios en relación de consumo", indicó.

Consultado respecto de la estimación que hizo su par nacional respecto de una reducción de precios por pago al contado, señaló que "sería un poco aventurado afirmarlo", y que "habrá que ver cómo evoluciona".

"Sin dudas que el precio contado nunca es el mismo que con tarjeta. Pero en algunos casos hacían descuentos mayores al pagar con tarjeta en cuotas, sobre todo algunas cadenas. ¿Qué ganaba la tarjeta? Con el pago mínimo de los consumidores, un recargo moratorio muy importante, y se sabe que hay un porcentaje de personas que no llegan a pagar el total, y pagan el mínimo, y ahí los intereses moratorios son pesados o gravosos", explicó.





Recargo por pago con débito

Según la nueva norma, a partir de febrero tampoco se podrá hacer distinción entre el precio por pago de contado con efectivo y el pago con débito. Sobre este particular, Diab recordó que desde Came, entidad de la que participó antes de convertirse en funcionario, se han impulsado acciones que han tenido sus réditos intermedios por el momento, porque al comerciante los bancos le cobran una comisión de 1,5% y le depositan el dinero entre 48 y 72 horas después de que se realiza la operación.





"Entonces claramente esa diferencia alguien la paga. El pago con débito por lógica debería ser cero, porque es una transferencia entre bancos, y las transferencias de menos de $15.000 deberían ser gratuitas porque así lo dice la ley", finalizó.