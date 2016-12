Comienza el paro de 48 horas en entidades bancarias, pese a la conciliación obligatoria

El lunes por la tarde, en plenario de secretarios generales de todo el país realizado en Buenos Aires, la Asociación Bancaria decidió realizar un paro sin atención al público de 48 horas que comienza hoy, en reclamo del cumplimiento del acuerdo firmado en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación donde se accedió al pago de compensaciones y mejoras en el salario de los trabajadores.

De esta forma, en Santa Fe, la medida de fuerza afectará en la jornada a seis entidades de la banca internacional agrupadas en las cámaras ABA (Banco City, HSBC, ICBC, Santander Río y Francés), ABE (Banco Columbia) y el Banco Central (que no tiene sucursal en la ciudad). En tanto, para mañana, segunda jornada de protesta, habrá paro en la totalidad de los bancos. En diálogo con Diario UNO, el secretario general de La Bancaria Santa Fe, Claudio Girardi manifestó que el paro se decidió en virtud "de los cuestionamientos al acuerdo salarial que se firmó dentro del Ministerio de Trabajo".

"Eso fue con la presencia del propio ministro Triaca, y de común acuerdo con las cámaras Abappra, y Adeba que representan al 80% delos trabajadores del sistema financiero", remarcó el sindicalista. "Este acuerdo consiste en un bono de fin de año, y a partir de enero se agrega el 4% al salario en compensación a la pérdida de poder adquisitivo de 2016, y un preacuerdo salarial hasta abril a cuenta de lo que se termine acordando, pero no lo quieren firmar", afirmó en alusión a las Cámaras ABA, ABE, y el Banco Central.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió anoche dictar la conciliación obligatoria para el sector bancario y convocar a las partes para el viernes a una nueva audiencia.

Garantizar el pago a jubilados

De todas maneras, la medida de fuerza de los bancarios se mantiene, en pleno calendario de pago a jubilados. Frente a esta situación el titular de La Bancaria señaló que se envió una carta a la Ansés, pidiendo que adelante el depósito a los pasivos para garantizar el pago. "Estamos dispuestos a quedarnos después de hora para pagar el salario a los jubilados para el día miércoles (hoy) en aquellos bancos que no tengan paro. Esto también previendo el paro total del día jueves", indicó.

Semana próxima

El plenario de secretarios generales reunido el lunes, facultó además al secretariado nacional bancario "a adoptar todas las medidas de fuerza necesarias para alcanzar el cumplimiento del acuerdo", esto incluye un nuevo paro de 48 horas que se realizaría en la semana del 19 al 23 de diciembre.

"Están corriendo los plazos. Hace más de diez días que se firmó el acuerdo, y la verdad es que no encontramos una solución por parte del Ministerio de Trabajo, ni para homologar, ni para convocar a las partes para llegar a un acuerdo", expresó.

En ese sentido, sostuvo "no hay una explicación coherente", para no firmar el acuerdo por parte del sector "porque la Cámara ABA es la que más gana en el país, y el sector empresario que mayor rentabilidad ha tenido". "En el caso de la Cámara ABA está muy claro. Los banqueros que ganaron en algunos casos más del 50% en un año, no nos quieren dar un bono de fin de año, un bono a principios de 2017 y un aumento a cuenta de la discusión del año que viene",