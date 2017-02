"Como Gokú": el peor regalo para More Rial explotó el día de su cumpleaños (fotos)

More Rial ya es toda una mujer. La adolescente cumplió 18 años y lo festejó con todo en Córdoba, en donde está pasando el verano con su novio. La hija de Jorge Rial habló con la prensa acerca del festejo y las redes sociales explotaron en críticas por su cambio de look. Hicieron hasta memes. Mirá las fotos al final de la nota.





Aunque la mayor de las hijas de Jorge Rial recibió la mayor muestra de amor de sus seres queridos, entre los que está su novio, Martín Casar, se mostró feliz y habló con la prensa acerca del festejo de cumpleaños al que fue hasta El Polaco.

Embed Empezando mis 18 TE AMO MUCHO MI AMOR Una foto publicada por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 9:22 PST



"No nos dejemos llevar por el miedo a las habladurías, Por ese estúpido 'Qué dirán'. El que dirán de unos cuantos a los que nada debemos, que nada nos dan y ni nos darán...", fue lo que ella escribió al mostrar su cabellera rubia. Y también se ve un claro mensaje, en su mano, hacia los que la critican con dureza en cada nuevo paso que emprende.





Hasta ese momento, el cambio de color de pelo de More había pasado desapercibido. Sin embargo, hoy quedó en evidencia cuando, por la mañana, le hicieron una nota para América en donde habló al lado de su novio, un joven futbolista cordobés.





"¿Qué sale de la cruza entre Lía Crucet y Jynx? More Ríal", publicó un joven con una foto en referencia. "Vi el look de More Rial para su cumpleaños y me quise tirar de un piso 20. Urge una asesora de imagen, o mínimo una amiga que te aprecie", lamentó una televidente. "Como Gokú", compartió un chico por el rubio del súper sayayin. Mirá algunos de los comentarios y memes que hicieron de la hija del periodista uno de los TT del día en Twitter:

Embed ¿Qué sale de la cruza entre Lía Crucet y Jynx? More Ríal. pic.twitter.com/iWumer2exj — NICO MATEO V ✌ (@nicolorenzo1987) 8 de febrero de 2017



Embed More Rial la chica del verano?

Debió ser un verano muy malo! pic.twitter.com/4XIfWossH9 — Argensimpsons (@argensimpsons) 31 de enero de 2017



Embed More Rial come como Goku — Jhon Perón (@Jhon_Peron) 8 de febrero de 2017



Fuente: El Intrasingente