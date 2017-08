¿Cómo pagar la factura de gas del invierno en cuatro cuotas?

Desde la empresa informaron que las facturas emitidas desde el 25 de agosto y hasta el 31 de octubre llegarán con el 50 por ciento del total y se va a diferir el otro 50 por ciento con la próxima factura. Ambas boletas vendrán con dos cupones de pago. De esta forma, se podrá pagar la abultada facturas de gas del invierno en cuatro tramos.





A modo de ejemplo: si la factura que tenía que llegar era de 2.000 pesos, primero vendrá una boleta de 1000 pesos con dos cupones de pago de 500 pesos; los otros 1000 pesos se sumarán a la próxima factura que vendrá también con dos cupones de pago.





Eso sí, al segundo pago del 50 por ciento se le sumará el consumo de un nuevo bimestre. Desde Litoral Gas reconocieron esa situación, aunque aclararon que el bimestre siguiente va a tener un consumo que podrá ser 7 u 8 veces menor que el consumo de invierno





Desde Litoral Gas aclararon que las facturas van a llegar "discriminada", con un apartado en donde se detalles todas las especificaciones de la boleta. En declaraciones a la emisora LT 10, el gerente de Relaciones Instituciones de Litoral Gas, José María González apuntó: "Los usuarios no tienen que hacer nada. No tiene costo financiero para el cliente, no hay intereses y nada por el estilo".