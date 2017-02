¡Cómo se mueve la policía santafesina! copy

-¡Ustedes si que no se aburren en ese diario!

-¿Por qué lo dice?

-Estuve viendo el video del patrullero móvil.

-¿Cuál?

-No se haga el tonto. Evíteme ser tan explícito. El de los dos policías en acción.

-¿Y?

-¡Y después dicen que la policía en Santa Fe no se mueve!

-Ah, veo que anda con el chiste fácil.

-¡Que tremendo!

-¿El video?

-Todo. La radio pidiendo refuerzos cuando el hombre estaba en otra cosa.

-Mire, estoy ocupado para andar escuchando este tipo de cosas.

-Espere. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa que los dos uniformados ya tenían antecedentes?

-No sé. Supongo que habían sido sancionados antes.

-Ah, pensé que no era la primera vez que los veían en esa situación.

-Bueno, lo dejo.

sex.jpg Dos policías rosarinos se filmaron teniendo sexo dentro de un patrullero.





SIN ODONTOLOGO EN EL AEROPUERTO

-No, hombre, no me corte. que quiero hablarle de algo serio.

-A ver.

-Me enteré que ya no tienen odontólogo en el Aeropuerto.

-No, usted entiende todo mal. Cambiaron al director del aeropuerto, que es odontólogo.

-¿Y eso para que servía?

-¿Qué cosa?.

-Que fuera dentista.

-No sé. Era su profesión.

-Y ahora me dijeron que ponen a uno que viene de manejar una empresa de transporte urbano.

-Así es.

-¿No se le ocurrirá llenar de colectivos la pista, no?

-No sea obvio. Acuérdese, se viene un gran cambio.

-Ojalá no saque el tractorcito. Hay gente que va a Rosario a vivir esa experiencia.

-No me relaje. Adiós.

-Mientras no pongan al mismo que hace el pronóstico del tiempo.

-....

aeropuerto.jpg Grietas. La plataforma había evidenciado importantes deterioros.



CHAU FRENTE PROGRESISTA

-¿Está ahí todavía?

-Si, ¡qué quiere ahora

-Espere hombre. Que tengo data.

-A ver.

-Dígale a los periodistas del diario que averigüen esta bomba.

-¿Qué es?

-Vaya despidiendo al Frente Progresista.

.-No creo. Dicen que se va a ampliar.

-De eso se trata. Le van a poner Frente Amplio y van a sumar a peronistas.

-Eso sería original. ¿Y los radicales?

-Los que quieran cargos se quedan y los otros se van con el Pro.

-¿Ya para estas elecciones?

-Puede empezar ahora o darse en 2019.

-¿De candidatos sabe algo?

-No se sorprenda si un ministro provincial encabeza la lista a diputado nacional.

-¿Me dice el nombre?

-Póngase a trabajar viejo. No puedo contarle todo.

-No se enoje.

lifsch.jpg El gobernador Lifschitz declaró duelo en toda la provincia por la tragedia en Pérez.



¿PARA QUE VIAJAN TANTO?

-¿Me escucha?

-Si. Tengo otra pregunta.

-Dele.

-¿Me explica por qué el presidente Mauri fue a España a buscar inversiones y le llegaron fondos de Colombia?

-No sé. No estoy en eso.

-¿Y su intendenta?

-¿Qué pasa con ella?

-Viajó a España y no delegó el mando.

-Creo que tienen que pasar más de cinco días.

-Revise cuándo se fue. Mire que son días corridos.

-No es grave.

-¿Y si pasa algo? ¿Quien se hace cargo?

-A alguien habrá dejado. No joda. Usted no la quiere.

-¿Me puede decir para qué hacen tantos viajes si en definitiva no sirven para nada?

-Para hacer relaciones, buscar nuevas ideas...

-Lo dejo. Veo que está comprado.