¿Cómo tratar con un psicópata pasivo-agresivo?

Pasemos a describir este tipo de personas para conocerlas más a fondo. Este tipo de psicópata es la persona que muestra una sonrisa por fuera, que parece ser amable y llevarse bien con los demás, pero por dentro tiene acumulada –y reprimida– muchísima "rabia", ya sea por las circunstancias que le tocó vivir que percibió como negativas o simplemente porque su nivel de frustración es "cero" y como sea tiene que llevar a cabo el objetivo que tiene en mente. Son aquellos de los que comúnmente se dice que "tiran la piedra y esconden la mano", ya que no exteriorizan su ira al mundo sino que la ocultan y muchas veces se comportan como si llevaran puesta una máscara.

Estas personas por lo general dicen que sí cuando se les pide que hagan algo, pero en su interior dicen que no; no presentan resistencia abiertamente, sino a espaldas de los demás. Por ejemplo, un empleado de oficina puede decirle a su jefe que llevará a cabo la tarea requerida, para luego demorarse y poner excusas para su no cumplimiento. O una persona que acepta la invitación a una fiesta a la que en el fondo no desea concurrir. ¿Qué hará entonces? Tardará tanto en prepararse para dicho acontecimiento que cuando finalmente llega al lugar, ¡la fiesta ya está acabando!

Como dijimos, el pasivo-agresivo lleva en su interior, en su alma, un sentimiento de bronca reprimida tan fuerte que esta podrá adoptar en el tiempo, la forma de resentimiento, terquedad, indiferencia o desidia, todos estos, mecanismos inconscientes que usará para desquitar su bronca de manera indirecta.

¿Cómo podemos identificar a este tipo personas con la cual nos toparemos tarde o temprano? El pasivo-agresivo presenta las siguientes características:

-Tiene conflictos con la autoridad, a la que teme. Cuando una persona les pide algo, ya sea el jefe, el maestro o la pareja, no puede rebelarse y decir que no de manera abierta, ya que tiene dificultades para comunicarse y hacer entender al otro lo que quiere con claridad. Entonces dice que sí ¡pero se rebela!

-Siente que necesita del otro y no puede arreglárselas por su cuenta, porque se percibe débil e incapaz de funcionar de forma independiente, pero a la vez le da bronca tener que depender de los demás. Su personalidad es por lo general codependiente, al sentir que la vida que le ha tocada "es demasiado dura" para él solo.

-No puede aceptar una sugerencia de otra persona, sobre todo cuando se trata de realizar cambios en su estilo de vida, ya que lo vive como una exigencia. Tal vez pida consejo sobre algún tema que le preocupa, pero cuando lo recibe lo rechaza haciendo todo lo contrario.

-No ofrece resistencia abierta, siempre dirá que sí –cuando en realidad desea decir que no–; por ese motivo presenta gran dificultad para relacionarse con otras personas en distintos ámbitos y puede tenerle mucho temor a la intimidad, que evitará a cualquier precio.

-Desplaza su bronca. Como es incapaz de reconocer que está muy enojado, con la vida, con Dios, con sus padres, con su familia, con su pareja, etcétera, entonces colocará la ira afuera y serán los demás los que estén molestos con él.

Así como no expresa su enojo abiertamente, tampoco es capaz de expresar sus necesidades, preferencias y emociones de manera directa, y elige callarse antes de exponerse a un conflicto con el otro. Suele pensar: "Si le digo lo que quiero, quizás se enoje conmigo". Precisamente por su tendencia a evitar los conflictos, puede parecer sensible y respetuoso, cuando en realidad su agresividad permanece oculta.

-Es negativo de manera constante, aunque no lo exprese abiertamente o acuse a los demás de serlo; no cree ni tiene esperanza de que las cosas, o él mismo, puedan llegar a cambiar algún día.

-Se siente incomprendido, poco valorado y se desilusiona de las personas con facilidad. La culpa siempre la tienen los demás, es incapaz de reconocer sus errores y de aceptar sus responsabilidades.

¿Cuál es el objetivo que tiene un pasivo-agresivo?

¡Su único objetivo es hacerte enojar! Probablemente para que el otro sienta lo mismo que ha sentido él toda su vida. Pero si caemos en su trampa, seguiremos alimentando un círculo vicioso del que no lo ayudaremos a salir. Dice el libro de la sabiduría de Eclesiastés:

No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio.

¿Qué actitud debemos adoptar entonces frente al pasivo-agresivo?

En primer lugar, señalarle, aunque se niegue a admitirla, la contradicción existente entre sus palabras y sus acciones, entre el "decir que sí" y el "no hacer".

En segundo lugar nunca debemos reforzar el comportamiento del pasivo-agresivo mediante el silencio.

Si es necesario, busquemos la ayuda profesional o el consejo sabio sobre la mejor manera de tratar a una persona con estas características y con estos rasgos de personalidad. Cuidemos nuestra salud emocional en todos los ámbitos en los que nos movemos: el hogar, la escuela, el trabajo. Esto es fundamental si queremos establecer relaciones sanas y placenteras con quienes nos rodean.

