Con dos bajas ante River

Unión entrenó este viernes en el predio Casasol para encarar la recta final con vistas al duelo del próximo domingo, desde las 19, frente a River, en el Estadio Monumental y que marcará la reanudación de Primera División con la realización de la 15ª fecha.





La idea del entrenador rojiblanco, Juan Pablo Pumpido, era darle rodaje a los once titulares que pisarán el Antonio Vespucio Liberti, pero se encontró con dos situaciones inesperadas que lo obligan a cambiar y replantearse nuevas cosas. Esto comenzó con la lesión del jueves pasado de Diego Villar, que sintió un pinchazo en el gemelo derecho y que ya se confirmó que no podrá ser tenido en cuenta. De esta manera, el DT empezó a analizar a su reemplazante, haciendo la salveldad que no puede estar Lucas Algozino, suspendido.





Pero para enfatizar los males, en la práctica de este viernes por la mañana, fue Nelson Acevedo el que también acusó una fuerte molestia en la pierna derecha, la cual lo marginará también del duelo. Sin dudas son dos dolores de cabeza para el estratega santafesino, que ya se puso manos a la obra en busca de sus sucesores. Los mismos serán Mauro Pittón (que se volcará por la derecha) y Martín Rivero (que irá al medio).





Lo positivo en este caso es que cuenta con variantes, siendo también un punto de tranquilidad ante las últimas dos malas noticias. Es así como se espera que Nereo Fernández esté en el arco; con Emanuel Britez y Nahuel Zárate cuidando los laterales, más Agustín Sandona y Leonardo Sánchez en el centro; Mauro Pittón y el paraguayo Diego Godoy transitarán los carriles, siendo Martín Rivero y Manuel De Iriondo el equilibrio en el medio. Finalmente arriba estarán Franco Soldano y Lucas Gamba.





El plantel retomará las tareas este sábado, desde las 9, en el complejo ubicado en la ruta 19 y, después del almuerzo, viajará a Buenos Aires para esperar concentrado el duelo ante el elenco de Marcelo Gallardo, que se presume pondrá un mix, a sabiendas que la semana entrante debutará en la Copa Libertadores.









El capitán impone presencia

"Estamos un poquito más tranquilos ahora y preparándonos para lo que será un gran partido y complicado. Por todo eso, contento también por ya empezar", comentó el central, Leonardo Sánchez que, además de palpitar el choque ante River, también tiene frases de lo que dejó el paro de futbolistas.





"Fueron las dos semanas de más incertidumbre que viví. Al principio era algo que generaba malestar, pero ya después lo tomábamos con gracia para no caer en cosas que nos cambie la cabeza. Entonces solo había que esperar a que se solucione todo", agregó.





"Ahora sabemos que todo es oficial, que será por lo puntos y la mente se prepara para otra cosa. Esperando muy ansiosos el partido", deglosó en otro de sus conceptos.





Saben que enfrente tendrán a uno de los equipos más importantes del país y que, pese a no presentará a todos sus habituales titulares, tiene plantel de sobra y eso amerita no confiarse: "Estaremos preparados para los que nos toque enfrentar, bien parados y concentrados ante un rival difícil que inspira respeto en su cancha. Es por ello que confiamos en nosotros, en tratar de hacer bien las cosas. River tiene dos o tres planteles por la jerarquía de sus jugadores, con lo cual no tenemos que estar relajados, sino todo lo contrario, ir con nuestra idea y con ganas de obtener un buen resultado".





Asimismo, mostró su pesar por las lesiones de Villar y Acevedo: "Es una lástima. Poniéndonos en el lugar de ellos, da mucha bronca, porque después de dos meses entrenando bárbaro, justo faltando dos o tres días se lesionan. Aún no sabemos bien lo que les pasó, pero esperemos que no sea nada grave".





En el final de la charla que tuvo con los medios de Santa Fe, la Palmera rojiblanca dejó en claro sobre los objetivos que "hicimos una gran primera parte y ahora iniciamos esta otra parte yendo partido a partido, sumando la mayor cantidad de puntos y en base a eso ver para qué estamos".