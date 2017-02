Con hinchas y televisado

Por el momento está claro que lo más importante y concreto por el lado del elenco rojinegro son los dos partidos amistosos que estará jugando frente a Newell's, el sábado 11 y 18. El primero de los encuentros se llevará a cabo en el Coloso Marcelo Bielsa, a partir de las 18.





Por ese motivo, este miércoles habrá una reunión en Rosario en el Ministerio de Seguridad entre dirigentes de Newell's y Colón con funcionarios del gobierno provincial y las fuerzas de seguridad. Allí se delineará el operativo y la cantidad de efectivos que estarán afectados al cotejo, teniendo en cuenta que habrá público de ambos equipos. Aunque en principio serían 450 los efectivos.





También se determinará el número de entradas que le corresponderán a los visitantes; se especula que serían 3.000. Si bien en un primer momento la idea era que sean más los hinchas visitantes (se hablaba de 7.000), por cuestiones de seguridad se habría puesto la cifra de 3.000 hinchas. Por otra parte, el costo de las entradas sería de 150 pesos y este miércoles también se definirán los puestos de venta y cuándo comenzarán a comercializarse. Además, el martes se confirmó que el primer encuentro entre la Lepra y el Sabalero será televisado por ESPN, por lo cual aquel que no pueda viajar también podrá ver al equipo de Domínguez.

Sin novedades

El lunes fue el primer entrenamiento de Facundo Pereyra con el plantel sabalero, hasta aquí el único refuerzo que llegó a Colón. Pero está claro que llegarán otros, dado que la dirigencia continúa moviéndose en la búsqueda de dos incorporaciones más: un delantero o media punta y un marcador central.





Para el primero de los puestos la prioridad siempre fue Emmanuel Gigliotti, con quien existía un principio de acuerdo en el contrato que iba a percibir el jugador. Sin embargo, no hubo predisposición del club chino para liberarlo sin cargo y es por eso que en las últimas horas se confirmó que el Puma jugará en Independiente, ya que la directiva del Rojo negoció directamente con la entidad asiática. En consecuencia, los cañones apuntaron hacia otro lado y surgió el nombre del ecuatoriano Joffre Guerrón.





El presidente sabalero José Vignatti se entusiasmó con la chance y se puso a negociar en firme, a tal punto que las gestiones estaban muy bien encaminadas. La idea era que el futbolista venga a préstamo, pero luego aparecieron otros intermediarios en el medio solicitando que Colón compre el pase, algo imposible de lograr.





De esta manera, se tachó la segunda alternativa para reforzar el ataque, por lo cual hay que barajar y dar de nuevo. En ese sentido, por el momento no hay ninguna negociación avanzada más allá de los muchos nombres que les ofrecieron a los dirigentes.

Se mencionó el del uruguayo Adrián Balboa, de 23 años, que milita en Sarmiento de Junín. De todos modos, los directivos son conscientes de que hay un tiempo prudencial dado que el torneo estará arrancando allá por el 3 de marzo y por eso no quieren apurarse.





Saben que es muy factible sumar un punta, ya que ese es el deseo de Eduardo Domínguez, quien a la par de la CD también analiza alternativas para reforzar el plantel. Está claro que Colón apuntó alto en ese aspecto, ya que tanto Gigliotti como Guerrón son dos jugadores de jerarquía y por eso el objetivo no es traer por traer y sí buscar dar un salto de calidad como hubiese sido que llegue alguno de los dos jugadores mencionados.





Y como última instancia, se procurará conseguir un marcador central, ya que Colón tiene la chance de incorporar tres refuerzos como consecuencia de la lesión que sufrió Tomás Sandoval. Al igual que en el rubro delanteros no hay gestiones concretas, ya que no van a sumar a alguien que no sea superior a lo que hay en el plantel que cuenta con cuatro zagueros.