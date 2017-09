Con Madelón todo se puede

Las buenas noticias llegaron desde el punto de partida de la actividad oficial para Unión, dejando atrás aquel comienzo de año que incluyó la participación de tres entrenadores que no pudieron cosechar los puntos necesarios para pelear más arriba.La victoria de Unión en Florencio Varela marcó el cierre de una serie de registros negativos que tuvo el equipo desde la partida del propio Madelón, en octubre de 2015.En apenas tres partidos de la temporada 2017/18, los rojiblancos ganaron la misma cantidad que en el tramo inicial del año: con Pumpido habían superado 4-2 a Talleres y bajo el comando de Marini lo hicieron 2-1 frente a Newell's, ambos duelos desarrollados en el 15 de Abril.Ahora ya pudieron festejar en casa contra Gimnasia (1-0) y el reciente 3-1 en el Norberto Tomaghello contra Defensa y Justicia. Esta mini serie de triunfos en fila no sucedía desde abril del año anterior, cuando el Tate de Madelón le ganaba 1-0 a Tigre (Malcorra) y Colón 1-0 (Gamba), ambos partidos disputados en la capital provincial.Pero para seguir cortando números adversos y cambiarlos por positivos, hay que remontarse a setiembre de 2015, cuando Unión disputaba el certamen anual luego de aquel ascenso de 2014.En la parte final, los rojiblancos le ganaban 2-1 a Temperley, por la 25ª fecha, con goles de Riaño y Britez en el estadio 15 de Abril. Eso sucedió el 20 de setiembre. Pero unos días después, el 26, los rojiblancos doblegaron 3-2 en el Nuevo Monumental a Atlético de Rafaela 3-2, por aquellas anotaciones de Claudio Riaño, Rolando García Guerreño y Juan Rivas, de penal.Luego de esos triunfos llegarían tres empates sucesivos sin abrir el marcador (Colón, Defensa y San Martín de San Juan), una derrota en La Plata contra Estudiantes 2-0 y el revés en Santa Fe contra Aldosivi 2-1, que lo dejó al margen de jugar la Copa Sudamericana.Si bien Madelón volvió a expresar que el objetivo es engordar el promedio con los puntos que se esfumaron el campeonato pasado, un buen cuadro en Copa Argentina y este inicio alentador reavivaron sueños de protagonismo que supo tener no hace mucho tiempo como el mismo estratega sentado en el banco de relevos.