Con nuevo disco, Raly Barrionuevo llega a Santa Fe

Raly Barrionuevo, junto a su banda, se presentará este viernes 18 de agosto de las 21.30 en el Teatro Municipal 1° de Mayo, en San Martín 2020. El cantautor tiene previsto realizar un recorrido por los diversos temas y estilos que conforman su carrera pero, además, presentar nuevas canciones, que conforman su material discográfico Niña de los andamios, que lo mostrará por distintas ciudades del país en la Gira Nacional 2017. Este recorrido arrancó, con gran éxito, el fin de semana pasado en Tucumán, Salta y Jujuy.





El santiagueño adelantó que en el nuevo disco "participan muchos amigos y amigas que he conocido a través de la música y de la vida". "A través de las canciones relato todo lo que he vivido en este último tiempo, en estos tres años. Incluida la partida de mi madre, de mi padre, pero no desde un lugar triste porque se han despedido, sino celebrando todo lo que he recibido en la vida, de la gente que he conocido", manifestó. Entre los participantes puede mencionarse a Peteco y Demi Carabajal, a Lisandro Aristimuño, a Micaela Vitta, a Milena Salamanca, y a Juan Pablo Toch, entre otros.





Respecto a La niña de los andamios, la chacarera que le da nombre al disco, el oriundo de Frías sostuvo que "tiene un contenido muy ligado a la naturaleza, a las vivencias de este tiempo". "Esa chacarera es un homenaje a mi madre, que se murió hace unos años. Pero no es una canción que exprese tristeza: al contrario, habla de la alegría de haber tenido una madre como la que tuve y todo lo que aprendí, todo lo que me dio", relató.





Raly manifestó con satisfacción que pudieron lograr "un disco con un sonido moderno, pero que es a la vez un disco criollo".





Las entradas

La presentación de Raly Barrionuevo será el viernes 18 de agosto desde las 21.30 en el Teatro Municipal 1° de Mayo. Los precios de las entradas oscilan entre los 200 y los 450 pesos, y pueden adquirirse en las boleterías del Teatro, en San Martín 2020. El teléfono es (0342) 4571883/84.