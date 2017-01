Con una versión renovada

Eduardo Domínguez comenzó a mostrar su libreto de juego en el primer amistoso de pretemporada. Si bien el pasado sábado dispuso dos ensayos ante la Reserva que comanda Ariel Segalla, la realidad indica que en dichos cotejos mezcló titulares con suplentes, mientras que este martes ante Atlético Paraná, en el Brigadier López, colocó un equipo base pensando en el inicio de la competencia oficial de 2016, donde recibirá a Olimpo en Santa Fe.





Fue 1-1 en el primer partido que reunió a las formaciones principales de ambos equipos. El cotejo estaba planeado que tenga una duración de 70 minutos, dividido en dos tiempos de 35'. El primero se disputó en el tiempo establecido, mientras que el segundo, a pedido del entrenador sabalero, solo se desarrolló hasta los 20'.





El resultado fue 1-1. Clemente Rodríguez puso en ventaja al Sabalero a los 15 minutos de la primera etapa con una estupenda definición, mientras que a los 7 minutos del complemento apareció Felipe Cadenazzi para establecer la igualdad, tras un rebote que dio el arquero rojinegro ante un disparo del exatacante de Santa Fe FC. En tanto, los suplentes ganaron por 3-1 con dos goles de Juan Bauza y uno de Christian Bernardi; descontó de penal Enzo Noir.

El análisis del DT

Una vez terminado el amistoso, Domínguez hizo un balance de los primeros minutos de fútbol ante el Gato y afirmó: "Tuvimos muchas situaciones de gol. No tenemos que tener tantas para marcar los goles, tenemos que empezar a ser más consistentes y tener mejor puntería. Es el primer amistoso que hacemos, por lo que el saldo es positivo. Vamos a atacar, queremos ser protagonistas, queremos tener la iniciativa y no esperar a que la tenga el rival. La idea principal es 4-4-2 pero que vamos a empezar a diagramar otro esquema para tener dos o tres con distintos jugadores, no atarnos a uno. Sí queremos ser ofensivos y necesitamos estar mejor equilibrados, pero lo que buscamos es ser protagonistas, no importa el esquema".





Más adelante, analizó: "No es que no crea en la tenencia, pero más creo en tener buena posesión, no mucha. Es diferente. Hay que saber cuándo jugar corto, cuándo jugar largo. No me vuelve loco que mi equipo tenga la pelota mucho tiempo, pero sí que cuando la tenga sea agresivo".





Sobre la inclusión de Clemente Rodríguez, expresó: "Está con muchas ganas, es un grandísimo jugador. Lo queremos recuperar, no se olvida de jugar. Hay que estimularlo para que sea lo que quiera ser, como todos los jugadores. Primero individualmente y después grupalmente. Acá estamos para potenciarnos todos, ellos a mí y yo a ellos".





Luego, se le preguntó por los refuerzos y por las charlas que mantuvo con el presidente José Vignatti y definió: "Nosotros buscamos atacar, no busco un ocho, un diez o un cinco. No buscamos posiciones fijas, por eso digo que no me ato a un esquema. Queremos tomar la iniciativa, nos sentimos cómodos y estamos superconformes con el plantel. No sé qué pasará con el tema AFA-Colón, si no podemos incorporar (NdR: Colón figura entre los equipos con deudas a la casa madre) estoy feliz con lo que tengo porque estamos cubiertos en todos los aspectos. Uno quiere tener la mejor calidad de jugadores porque te da mayor competencia, pero no depende de mí".

Y acotó: "Lo más seguro es que busquemos en ataque, hablaremos con el presidente para ver las posibilidades de Colón y si creemos que puede venir alguien para potenciar lo que hay vendrá, sino se verá. Hay muy buenos jugadores en Reserva, pero hace 10 días que estoy y estoy más enfocado en ver lo que pasa en el plantel profesional que lo que pasa en Reserva, ya habrá tiempo para observarlos, están haciendo una gran pretemporada con su cuerpo técnico".





Lo que viene

El plantel trabajará este miércoles y jueves en doble turno, desde las 8 y a partir de las 18, en el predio sabalero. El próximo sábado, por la mañana, en el estadio, jugará ante Patronato su segundo amistoso de pretemporada (a puertas cerradas para la prensa).