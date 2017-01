Confesó cómo es el sexo a la distancia con su novio

A sus 64 años, Graciela Alfano mantiene su sensualidad y la sexualidad en vilo. La semana pasada la vedette se mostró muy hot con una micro tanga en una pileta, mientras que días después se la relacionó con su compañero de Los Corruptelli, Fabián Gianola.





Si bien admitió que el actor "le tira los perros", en diálogo con Bien Arriba por Radio 10, Alfano confesó cómo mantiene la sexualidad a la distancia con su pretendiente estadounidense: "En Facetime me veo horrible, hablar por la compu no me gusta, no me veo linda [...] Tengo un celular encriptado para que hablemos. Me dio un teléfono maravilloso que no tengo que poner un peso".



Adelanto que el 8 de marzo viajará para pasar unas vacaciones en la casa que el afortunado tiene en Aspen y reveló: "Tiene 68 años y cumple 69. Es abuelo y viudo".

Al ser consultada por si el motivo son la existencia de videos íntimos, indicó: "No hago videos, hubo una época en la que me divertí y los hice, y las fotos en las que me puedo sacar todavía. Mis videos eróticos tenían que ir a la facultad de medicina".





"Me extraña araña que siendo mosca no conozca la pastillita. A mí, personalmente, le digo a todos los varones, no me interesa lo que toman o no toman. Que cada uno haga lo que se le dé la gana. Para mí el órgano sexual es el cerebro. Y por ese lado van pasando distintas cosas".





RatingCero.