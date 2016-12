Confirman el fallo que dejó a "Tata" Baldomir en prisión

A una semana de haberse realizado la apelación, el juez camarista Jorge Andrés resolvió este jueves que Carlos "Tata" Baldomir permanezca detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ratificar el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sandra Valenti, el pasado 24 de noviembre en los tribunales santafesinos.





De esta manera, el excampeón mundial del box seguirá detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Las Flores tras haber sido imputado por el fiscal Omar De Pedro, por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hija, cuando esta era menor de edad.





No hizo lugar

En su fallo, el magistrado no compartió la postura de la defensa de Baldomir, a cargo de Luis Hilbert, quien en la apelación había sostenido que la investigación llevada a cabo por los fiscales De Pedro –y su adjunta Lucila Nuzzo– y el querellante, Alejandro Otte, se encontraba "contaminada". En este sentido, sostuvo Andrés, "no se puede compartir la afirmación de la defensa de que la actuación fiscal fue defectuosa y/o no se ajustó a derecho". Por otro lado, el juez se refirió a los elementos reunidos por la Fiscalía y se mostró de acuerdo con la imputación realizada por los funcionarios del MPA.

"Encuentro que resulta correcta la consideración efectuada en cuanto a la existencia de probabilidad razonable en punto a establecer que Carlos Ma­nuel Baldomir ha sido autor de los hechos en que resultara víctima su hija, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución que se le hiciera conocer al imputado en oportunidad de efectuarle la intimación de la atribución delictiva en la pertinente audien­cia imputativa", sostiene el fallo al que pudo tener acceso Diario UNO.

Embed El "Tata" Baldomir espera otro round en tribunales: solicitará la nulidad del proceso ►► https://t.co/P2Zpo4AOe8 pic.twitter.com/JO3dx0Mpl5 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 20 de diciembre de 2016



Y a su vez agregó: "Todas estas evidencias presentadas por la fiscalía, analizadas a través de la sana crítica, no permiten otra conclusión dis­tinta a la que arribó la jueza, en torno a los actos abusivos de naturaleza se­xual que llevó adelante el imputado", sentenció Andrés.





En tal sentido, el magistrado de la Cámara remarcó que la acusación sobre el abuso "cuenta con evidencias que permiten sostener con razonable probabilidad la existencia de los hechos", argumentó. Por tal razón, "Tata" Baldomir deberá seguir preso hasta que llegue el juicio oral y público y sea juzgado por un tribunal de jueces por el delito imputado.