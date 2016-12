Conocé el horóscopo de este 18 de diciembre

Aries





Ariano, no te empeñes en conseguir cosas imposibles porque, con toda seguridad, estarías perdiendo tu tiempo, ilusión y toda tu energía. Céntrate en tu trabajo. Verás que éste, si le dedicas horas, esfuerzo e ímpetu, dará sus frutos. Al igual que, será una fuente extraordinaria de dinero para ti. Todo trabajo requiere de tu entusiasmo y dinamismo para funcionar correctamente. Quizás, algo no suceda como estaba previsto; no desesperes: no pierdas por ello ni el ímpetu ni las perspectivas. Sigue adelante con tu determinación y disciplina, pues ambas cualidades te dirigirán directamente hacia el éxito. Verás cómo, a lo largo de este ciclo planetario, lo consigues. La economía no está pasando por su mejor momento, eres consciente de que atraviesas una situación crítica. No te preocupes, ten un poco de paciencia porque, en breve, todas estas cuestiones van a quedar atrás, en el pasado, puesto que están a punto de solucionarse satisfactoriamente.













Tauro





Tauro, vuelve de nuevo a ti una persona perteneciente a tu pasado con quien tuviste un romance, compartiste parte de tu vida, de tu tiempo; quizás tan sólo fuera una buena amiga o amigo y no una relación sentimental Fuera como fuese, te alegrará sobremanera volver a verla. De repente, te encuentras en una situación ventajosa con respecto a ciertas personas en referencia a tu vida sentimental. Han surgido nuevos intereses para ti. En el caso de tener una relación estable, no te inquietes en absoluto porque en este momento, en la actualidad, todo está a tu favor quedando así subsanado y olvidado cualquier malentendido que pudiese haber acontecido en el pasado. En cuanto a tu economía y trabajo, múltiples puertas y oportunidades se abren ante ti. Deberás de analizarlas y estudiarlas una a una para saber cuál es la que te conviene más. Todas ellas serían portadoras de dinero. Haz una buena elección.





Géminis





Geminiano, habla con tu ser amado, dile lo que sientes, lo que de verdad encierra tu corazón. Vivirás una noche de pasión si así lo deseas. Será intensa y llena de intimidad. Si así lo quieres, vas a llenar tu mundo de experiencias muy enriquecedoras. No te sientas inhibido, piensa que el amor es algo que debe fluir de manera espontánea, natural, libre; por lo tanto, muéstrate así, de este modo. Hoy domingo, es un día cargado de éxito tanto en el terreno laboral como sentimental. Los planetas, las posiciones planetarias actuales te ayudan a ello. Muchos cambios van a tener lugar, positivos ellos, sorprendentes y muy interesantes. Tu economía comienza a despuntar, a crecer saliendo así finalmente de situaciones difíciles y complejas. Todavía tendrás que esperar el momento para generar más ingresos, para ganar más. Todo lleva su proceso. Es posible que, a su vez, esté conectado este hecho con una solución legal o fallo en las cortes. Espera.





Cáncer





Cáncer, noticias frescas van a llegar hasta ti avivando tu chispa e incrementando todo tu entusiasmo. Aún así, algunos rumores podrían causarte cierta inestabilidad emocional. No te dejes influir por cotilleos y chismes. No son buenos y nunca traen la verdad absoluta. Por ello, no permitas que esas nimiedades arruinen tu relación de pareja, ni siquiera que afecten tampoco a tu relación con tus seres queridos, con aquellos que te rodean y arropan. Cálmate, pues estás demasiado impulsivo y, no es bueno. Hay que pensar siempre antes de hablar. Así, no te arrepentirás. Por ello, no digas palabras fuera de tono o de lugar, sobre todo no pronuncies ni una palabra hiriente. Estropearías cualquier relación que se precie. Por eso, no obres de manera inadecuada y no habrá consecuencia alguna al respecto. Además, tu vida, ahora está muy bien aspectada, auspiciada en todos los campos. Sigue adelante con tus ideas económicas como hasta ahora. Te funcionan muy bien.





Leo





Leo, tú no eres una persona especialmente tímida, por lo tanto, toma la iniciativa ahora mismo dejando al margen cualquier ápice de timidez. No va contigo. Sabes muy bien que puedes sacar adelante tu vida sentimental. Tan sólo necesita de ti que le digas una palabra de aliento. Hoy domingo, podrías pasar una velada apasionada si así lo quieres con tu pareja. La noche se presenta intensa. Si te encontraras en la actualidad sin pareja, podrías tener un encuentro interesante que te haría muy feliz. Podría tratarse del comienzo de una buena amistad que seguro que sigue a lo largo del fin de semana. Esta persona será muy afín a ti, tendréis mucho en común para hablar y compartir. Todas las contrariedades sucedidas en los días pasados, han quedado atrás superándose paulatinamente. En el trabajo, surgirá a su vez otro contratiempo el cual podría crearte mucha ansiedad logrando incluso sacarte de tus casillas. Intenta analizar los hechos, respira. No todo es definitivo en esta vida. Sobre todo, intenta reaccionar lo mejor que puedas porque, de no hacerlo, iría en tu propio detrimento.





Virgo





Virgo, tu intuición está muy certera en el día de hoy pero eso no quita para que, además de seguirla, no pierdas nunca el norte ni tu sentido común. Mantén siempre muy bien puestos los pies en la tierra y haz buen uso de tu experiencia previa. En el amor, lo mejor está por llegar, no lo dudes. Dentro de muy poco, en tal sólo unos días, harás un viaje, corto pero muy placentero. Podría significar para ti una segunda Luna de Miel. En ésta, se arreglarán situaciones del pasado, desavenencias y cualquier error cometido con anterioridad. Esta relación, algo fría y distante, volverá a convertirse en pura pasión dejando de lado la monotonía y el aburrimiento. En cuanto a las finanzas, si te estás planteando hacer una inversión importante en estos momentos, bien pudiera ser la compra de una casa, equipo informático o lo que fuere, espera un poco, estudia el terreno antes de lanzarte a tal compra, a tal inversión. Hoy, podrías errar en tu decisión.





Libra





Librano, si hay algo que, por muchas veces que te lo propongan, no te apetece hacer, no te sientas forzado ni coaccionado a ello. Puedes declinar la invitación con toda la educación del mundo, sin herir a nadie, emocionalmente hablando. Hay un viaje programado con connotaciones románticas pese a que tú no lo veas de ese modo. Aunque tu corazón en un principio te incline a hacer algo que no entiendes, abre tu puerta, da el paso, deja entrar en tu vida lo que tenga que pasar, sin control ni coacción alguna. Es decir, déjate llevar por las experiencias que te va a regalar la vida, vívelas y disfruta de ellas. Todo es un gran regalo del Universo y tú eres el primero en saber sacar partido a dichas circunstancias. Referente a las finanzas, tus negocios van bien pero, si quieres que aún te vayan mejor, no mezcles trabajo con amor. Es decir, no involucres tu economía con asuntos amorosos. Separa bien la línea entre ambas materias y todo te irá mucho mejor con respecto a tu economía.





Escorpio





Escorpio, hoy, domingo, vuelves a ser tú mismo, el de siempre. Comienzas de nuevo a vivir la vida desde una perspectiva más fresca, vista con una óptica más natural, relajada, disfrutando así de momentos felices y agradables y obviando los enfados y discusiones en tu relación sentimental. Hoy, va a ser un día muy activo para ti, sobre todo en el aspecto laboral. Habrá cambios en tu trabajo, un aumento de responsabilidades y te darán una noticia que te mantendrá ocupado a lo largo de todas las horas de la mañana. Verás cómo, finalmente, al terminar la jornada laboral, los resultados obtenidos habrán sido positivos. Mantente alejado de la negatividad, de pensamientos pesimistas y actúa de una manera firme y contundente. Eres una persona sagaz e inteligente, por ello tienes la capacidad de sacar el mejor provecho a las situaciones comprometedoras. Aunque una persona en tu trabajo pretenda liarte, no lo admitas. Mantente firme a tus principios.





Sagitario





Sagitario, debes de aclararte con respecto a tus asuntos sentimentales. Ahora, este ciclo planetario contribuirá a que tengas mayor claridad mental y emocional. Así serás capaz de tomar las decisiones adecuadas: sabias, con mesura e importantes ciertamente. Posees en este momento mucha energía positiva. A su vez, tienes gran oratoria, una extraordinaria capacidad de hablar y comunicarte. Por ello, si haces uso de ella, si mantienes críticas constructivas, arreglarás muchos malentendidos; se solucionarán los problemas existentes. Referente a tu actividad laboral, existen ahora muy buenas influencias planetarias en tu horóscopo, lo cual te permitirá sacar adelante mucho trabajo atrasado. Organiza bien tus tareas pendientes, tus asuntos y, a partir de ahora, trata de ser más ordenado para poder llevar así con mayor facilidad todos los asuntos al día. Es decir, revisa, planifica y organiza todos tus ficheros. Lo agradecerás.





Capricornio





Capricornio, revisa tu correo, bien el correo ordinario, bien redes sociales e internet. Noticias muy gratas te esperan. Esa persona por la que ni comes ni duermes, que tanto te interesa y que tantas noches te ha dejado en vela, sin dormir, vuelve a ser parte de tu panorama sentimental. Un ciclo de renovación amorosa comienza para ti. Y con ello, una pequeña advertencia o consejo a seguir: no discutas hoy, sobre todo a lo largo de la mañana. Si algo va mal, si se tuerce, déjalo estar, suaviza la situación, no eches más leña al fuego y, sobre todo, no actúes. No te precipites. Das pasos firmes hacia la consecución de una nueva situación muy prometedora; sigue por ahí, con firmeza y determinación. Sé concreto al respecto. Referente al trabajo, deberías de revisar y organizar un poco tu agenda laboral. Pon en orden tus cosas, no acumules trabajo sin necesidad. En unas semanas, comenzarás un ciclo lleno de actividad y movimiento. Prepárate para ello.





Acuario





Acuario, no todo en la vida es el trabajo. Has de saber programarte, organizarte y, sobre todo, separar muy bien tu vida social de la laboral. Necesitas descansar, tener vida privada y tiempo para tu ocio. Entre todas esas cosas, deberías imperativamente reservar un tiempo para tus familiares más cercanos. Atiéndelos. Te necesitan. Antes de dar respuesta alguna, deberás de pensar inteligentemente lo que vas a decir. Al mismo tiempo, haz uso de tu intuición; así te ayudará a tomar las decisiones acertadas en el momento preciso. Sé siempre prudente, no lo olvides y evita ser exagerado: te podría causar algún inconveniente si haces algo comprometedor. Gracias a una carta, entenderás mejor tu relación sentimental. Déjate guiar por tu intuición, haz las cosas como tú las harías pero, pese a ello, no descuides el mostrar cierto tacto con las personas que te rodean, sobre todo las referentes a tus asuntos monetarios, es decir, tus socios comerciales. Trátalos bien.





Piscis





Pisciano, persigue tus sueños y no permitas que nada ni nadie te los arrebate. Tú has de conquistar tu propia y merecida felicidad. Ahora, en estos momentos, debido a la buena influencia lunar, estás atravesando una vibración cósmica la cual podría hacer que te casaras, unieras a alguien o inclusive dieras el paso de comprometerte. Pero todo ello surgiría de un modo repentino, sin pensarlo con tranquilidad. En el caso de tener pareja formal en la actualidad, se consolidará aún más, de un modo más serio, es decir, se formalizará la relación en cuestión. Un error que se había cometido, se arregla a tu favor. Referente a las finanzas, aparece en tu horizonte próximo un negocio. El dinero todavía tardará en aparecer en tu vida pero, tan sólo será cuestión de un retraso. Llegará, cómo no, cuando más falta te haga, cuando más lo necesites. Mantén la calma, la tranquilidad y serenidad y así serás capaz de encauzar tus ideas de un modo correcto y adecuado.