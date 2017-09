Conocé la condición que puso Cristina Kirchner para participar de un debate

Durante una recorrida por el municipio de Berazategui, Cristina Kirchner se refirió a la organización de un debate entre los postulantes Esteban Bullrich (Cambiemos), Florencio Randazzo (Cumplir) y Sergio Massa (1País) y adelantó que "sí, por supuesto" participaría, pero advirtió que no iría a un canal de televisión privado.





La ex presidenta agregó: "No creo que las empresas privadas puedan organizar un debate público". El debate debe ser, reclamó la ex mandataria, "en una universidad pública, pero no solamente como un lugar geográfico sino que también los docentes de las carreras de Comunicación Social tienen que conducir ese debate, porque no podemos debatir cualquier cosa ni debe ser una pelea entre políticos".





Al respecto, detalló: "Tenemos que debatir lo que la gente ha votado en las PASO, donde la mayoría de los bonaerenses votó contra el ajuste y el plan económico". "El debate es económico; es la falta de trabajo; es el aumento de las tarifas, es la modificación del régimen previsional; el cierre de las industrias y las pymes", agregó Cristina, quien remarcó: "Debatir sobre el ajuste es casi una obligación". El resto de los espacios políticos han aceptado participar en el debate que organiza el programa de televisión ''A dos voces'' que se emite por el canal Todo Noticias (TN), del grupo Clarín.