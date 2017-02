Consideran positiva la eliminación de aranceles a compus y tecnología

Tal cual lo había anunciado el año pasado, el gobierno nacional oficializó este lunes la quita de impuestos a la importación de computadoras personales, notebooks, tabletas, all in one, impresoras, periféricos y memorias, entre otros productos electrónicos. La medida comenzará a regir este martes para algunos artículos, y el 31 de marzo para otros.





En el caso de computadoras, notebooks, e impresoras, la alícuota que llegaba al 35%, pasará a ser cero desde el último día del próximo mes. En tanto, para el resto de los artículos, fundamentalmente partes para el ensamblado de PC, con un impuesto promedio de 12%, la medida entra en vigencia a partir de este martes.





De acuerdo a los considerandos de la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, "resulta conveniente efectuar una reducción de las alícuotas", ya que "dicha modificación arancelaria redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local".

Se destaca además: "La posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías resulta esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país, brindando el marco adecuado para alcanzar una mayor eficiencia en el uso racional de la energía".

"Favorecerá a las industrias, más que nada en la adquisición de computadoras, y equipos de tecnificación industrial" - Javier Martín, Unión Industrial.

En ese sentido, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín sostuvo que la decisión "favorecerá a las industrias, más que nada en la adquisición de computadoras, y equipos de tecnificación industrial".





"Todo lo que facilite el acceso de la industria a tecnificación y a costos más competitivos es bienvenido", expresó, aunque resaltó que se deberá considerar que no afecte a la industria nacional, sustituyendo productos que se fabrican en el país, o que genere pérdida de puestos de trabajo.





Al respecto, se informó a nivel Nación que los Ministerios de Trabajo y de Producción continúan trabajando en el Programa de Transformación Productiva, "para cuidar a los trabajadores que pudieran ser afectados por la medida de baja de aranceles de productos terminados".

Cabe recordar que luego de que se tomó la decisión de bajar impuestos a la tecnología se produjeron 536 despidos de las plantas Banghó, Alpargatas e Informática Fueguina, y que de acuerdo a dicho programa, el Ejecutivo sostiene oficialmente que se crearán 1.000 puestos de trabajo para los trabajadores desvinculados.





Al respecto, el presidente de la UISF resaltó que "la reconversión industrial de algunos sectores es un debate que en algún momento habrá que dar en la Argentina", y que deberá impulsar el gobierno.

"Cuál es el modelo de industrialización que se quiere seguir, y cuál va a ser la readecuación o la transformación del sistema actual al nuevo", indicó.

detallerarancel.jpg



Por su parte, Diego Dumont, despachante de aduana, y miembro de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, sostuvo que se trata de "una decisión lógica", aunque lamentó los puestos de trabajo que corren peligro en el sur del país.





"Es ponerse a tono con el perfil industrial de Argentina. En el mundo de la tecnología en hardware los líderes son los países asiáticos, y Estados Unidos se ha dedicado a la producción de software, donde nuestro país tiene un potencial muy grande", subrayó.





En esa dirección remarcó que "hay muchas empresas en Santa Fe y varios lugares del país que se dedican a proveer sistemas y diseño de videojuegos y software para la exportación", y esta decisión las favorecerá directamente.





"Estaba faltando la eliminación de aranceles para estar a tono con el mundo, y eliminar distorsiones. Argentina es uno de los países más caros del mundo para comprar tecnología. El país no es un productor de hardware, sino que se tiene que enfocar en el software, donde hay que hacerse fuerte es en la especialización", enfatizó el especialista.

Consultado respecto de si después del 31 de marzo se conseguirán computadoras más baratas en los comercios locales, dijo desconocerlo, porque eso ya dependerá de la lógica de comercialización de cada firma, aunque en principio eso es lo que debería suceder.

"Es positiva, porque favorecerá el desarrollo y la investigación dentro del grupo de empresas locales" - Pablo García, clúster TICs Santa Fe

Al igual que Dumont, el presidente del clúster TICs Santa Fe, Pablo García, manifestó que la decisión "es positiva, porque favorecerá el desarrollo y la investigación dentro del grupo de empresas locales".

En esa línea, relató que en un sector donde se trabaja con tecnología, y con programación de software para la misma, es fundamental su adquisición, y que con el anterior sistema, más allá del precios, algunos productos demoraban meses en llegar, cuando es algo que debería estar en una semana. "Todo lo que hace a realidad aumentada, a dispositivos móviles, a los sensores. Esto para nosotros es realmente una tranquilidad", reflejó García.