Conti: "Tenía muchas ganas de hacer un gol"

Amanecía el partido en la mañana de domingo sobre el Brigadier López y sucedió algo que ya había pasado en el mismo arco y el mismo minuto la última vez que Defensa y Justicia pisó el Brigadier López.





Aquella vez fue Olivera y esta Germán Conti quien impactó de cabeza el centro desde la izquierda para poner el 1-0 en favor de los rojinegros. Una vez finalizado el partido, el zaguero apuntó: "La verdad que tenemos un par de jugadas preparadas, me quedó a mí y por suerte pude cabecear bien, tenía muchas ganas de hacer un gol".





El tanto del Flaco cerró una semana importante en Colón, pues las partes se pusieron de acuerdo y la dirigencia anunció la extensión de su contrato. En este sentido, disparó: "Justo en esta semana se dio lo del contrato que vamos a firmar los próximos días, la verdad que estoy muy agradecido a la gente de Colón que tanto me quiere y me lo demuestra".





Los rojinegros no habían podido con Rosario Central y tampoco frente a Estudiantes. Pero la tercera fue la vencida en el Brigadier López y así también lo reafirmó el propio Conti: "Todos sabíamos que era importante empezar a ganar de local, en los partidos anteriores nos costó pero por suerte lo pudimos hacer para regalarle un buen triunfo a nuestra gente".