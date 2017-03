Contó algo de Diego que jamás imaginamos

Claudia Villlafañe casi no da entrevistas y prefiere manejar los problemas con quien fuera su marido por décadas y padre de sus dos hijas, por la vía legal. Pero, se ve que la rubia necesita hacer catarsis y para eso utiliza su cuenta personal de Instagram.





Ahora, frente a la embestida judicial que lleva adelante Diego Maradona , la mamá de Dalma y Gianinna encontró en las redes sociales su forma de descargar, publicando algunas frases que le estarían queriendo decir algo a Diego.





"Un día decidí dejar de resistir. Para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea" puso hace unos días.





Claudia también publicó cosas como: "A veces esperamos demasiado de otras personas sólo porque nosotros estaríamos dispuestos a hacer mucho más por ellas", "Puedes tenerlo todo, pero si no tienes paz interior, no tienes nada", "En la vida todo vuelve. La maldad vuelve al remitente. El amor a quien lo ha donado. Las mentiras a quien las ha dicho. La envidia a quien la siente. La rueda gira para todos" y "Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo".

Pero esto no es todo, se suman otras que irían directo con los tapones de punta:





"Vive, sin aparentar. Ama, sin depender. Escucha, sin atacar. Habla, sin ofender".

"Si pudiste amar tanto a la persona equivocada, imagínate cuánto amarás a la correcta".

"Algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos a no ser como ellas".

"El amor incluye, no excluye. Multiplica y suma, no divide. Acerca, no aleja. Abraza, no patea. Comprende, no juzga".