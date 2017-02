Contó algo que nadie sabía de Federico Hoppe

Al principio le costó, pero con el paso del tiempo Rocío Robles se animó a hablar de su relación con Federico Hoppe y ahora no hay quien la pare. La bailarina dio detalles de su romance con el productor y cada vez agrega más datos.





El viernes estuvo en Los ángeles de la mañana y volvió a comentar que fue novia de Hoppe hace tres años. "En 2014, salimos cinco o seis meses, después no volvimos a salir. Ahora estuvo en mi cumpleaños en carácter de amigo", expresó.





Después le preguntaron si volvería a tener algo con él y sentenció: "No sé, tendrían que cambiar muchas cosas. En mi casa me criaron de una forma y a mí me cuesta... Yo no voy a resignar lo que a mí me hace bien, y a mí me hace bien tener una relación normal".





La morocha hizo referencia a una cualidad del productor de la que todas sus ex se quejan: "Yo estoy merendando con un amigo en común, él me dice 'ahí voy', y nos tenemos que cambiar de mesa, sentarnos adentro, porque viene Fede. La verdad, si vas a venir, sentate en la vereda. No le gusta que lo vean, ni conmigo ni con ninguna mujer".