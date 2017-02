Corral: "El gobernador cuenta conmigo y con todos los radicales"

Este lunes en la sede del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, la conducción nacional del partido se reunió, según informó su presidente, José Corral, para tomar decisiones. Entre las definiciones que se comunicaron están la convocatoria a la convención nacional, para el 3 de abril en La Plata, y una reunión de legisladores radicales que se realizará previamente el 24 y 25 de febrero en Villa Giardino, Córdoba.





En La Plata, el objetivo será renovar autoridades, poner a consideración las alianzas del radicalismo, y evaluar la marcha del gobierno nacional, explicó Corral . En tanto, en Villa Giardino, comentó la vicepresidenta de la UCR, la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez, se debatirá la agenda del partido.





"Qué es importante para el radicalismo, qué es lo que sentimos cada uno en nuestras provincias, y qué queremos que en los bloques del radicalismo sea la agenda. Lo estamos organizando con muchas expectativas", indicó la legisladora.

Correo: "es una discusión que "no se dio durante los 12 años del kirchnerismo" - José Corral, presidente de la UCR

El acuerdo con el Correo

Más allá de las próximas reuniones que se decidieron, se esperaba también una definición de la cúpula del centenario partido respecto al acuerdo entre el Estado, y el Correo Argentino, concesionado al grupo Macri. Al respecto, Corral dijo que "lamentablemente" es una discusión que "no se dio durante los 12 años del kirchnerismo" y que está ahora en el marco de una causa judicial.





"Por lo tanto, confiamos en que tanto el juez a cargo del concurso y la quiebra, como la Cámara van a resolver. El gobierno además está comprometido con cobrar la deuda en los valores que correspondan, y eso finalmente lo va a resolver la justicia a la luz del día, porque están funcionando las instituciones y eso lo celebramos", sostuvo.

Manifestó además estar orgulloso de que la UCR forme parte de una construcción política que permitió "dejar atrás las peores cosas de los aprietes a la justicia".





"Ahora están apareciendo con las escuchas cómo se manejaba el gobierno anterior con la justicia, y ahora las instituciones funcionan", expresó.





Consultado, acerca de si no existe un conflicto de intereses al ser la familia del presidente la involucrada agregó: "Bueno, son los funcionarios que tienen a cargo el tema, no hay otro modo de hacerlo. Finalmente la decisión no la va a tomar el gobierno, sino la justicia. En buena hora que se ventilen estos temas, y que la gente los conozca, y que tengamos la posibilidad de discutirlo".





¿Adentro o fuera del Frente?

"Por lo que viene manifestando Corral, siendo o no candidato, va a jugar políticamente con Cambiemos, o sea que, en cualquiera de los casos, no lo contamos", dijo el gobernador Lifschtiz durante el fin de semana. Consultado al respecto, el intendente santafesino señaló: "El gobernador cuenta conmigo. Esto hay que decirlo con toda claridad, conmigo y todos los radicales. Tenemos mucha responsabilidad de gobernar la provincia, y la ciudad en nuestro caso. Así que el cuenta con nosotros, y vamos a seguir trabajando en conjunto".