Corral: "Era más un acto de campaña que un acto institucional"

El intendente de la ciudad hizo referencia a los motivos por los cuales se retiró de la apertura de sobres con las ofertas para la construcción del centro de salud en barrio Chalet. "No deje ninguna silla vacía porque no me habían sentado en el estrado" dijo, y agregó: "Colmó el vaso el discurso del candidato" (Emilio Jatón)