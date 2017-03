Corral: "Hay sectores que presionan para que el Gobierno termine antes"

El presidente de la UCR, José Corral, señaló que viendo el recrudecimiento de las manifestaciones, protestas gremiales y paros de los últimos días, "no se puede pensar que hay solamente un descontento social" porque "no se puede ser ingenuos" al respecto.

En una entrevista con Radio 10, el intendente de la ciudad de Santa Fe consideró que se está dando una puja de poder donde participa el peronismo, y consideró que el grupo más organizado hoy dentro del PJ es el kirchnerismo. "Este año cuando se empieza a recomponer el salario, cuando se empezó a recuperar levemente el empleo registrado, la CGT tiene una posición enormemente más dura que el año anterior", cuestionó Corral. Y añadió que sectores del kirchnerismo "lideran algunas organizaciones sociales" de las que mantienen una postura más intransigente, y consideró que también el kirchnerismo "condiciona a la CGT".

"No se puede pensar que hay solamente un descontento social, no se puede ser ingenuos", apuntó Corral para concluir que "hay una puja de poder" en pleno movimiento.

El radical se quejó porque algunas de estas agrupaciones "han dicho con todas las letras" que quieren sacar al presidente Mauricio Macri del poder. "Lo dijo (el dirigente del gremio docente Roberto) Baradel en asambleas docentes, lo dijeron las organizaciones sociales, lo dijo Hebe de Bonafini. Fíjense las instrucciones de La Cámpora sobre lo que hay que hacer hasta que este gobierno se vaya", señaló.

"Hay sectores que presionan dentro del movimiento obrero o las organizaciones para que el Gobierno termine antes", sintetizó y consideró que en ese contexto es imposible no hacer una lectura política de lo que está pasando, aunque lo diferenció de "inventar conspiraciones".

Analizando la marcha del Gobierno, Corral consideró que "es mucho mejor del camino al que íbamos con el kirchnerismo" y elogió a Macri por ser "un Presidente que escucha y corrige" en contraposición a Cristina Kirchner. "Veníamos de una presidenta que te retaba por cadena nacional, nos explicaba a los argentinos lo que teníamos que hacer y era incapaz de reconocer incluso la realidad, porque nos decía que teníamos menos pobreza que en Alemania, que no había narcotráfico y que no había inflación, después de hacer un apagón estadístico", planteó en referencia a ese gobierno.

El intendente santafesino festejó que con esta gestión "esté todo expuesto públicamente", aunque la contrapartida de eso sea, según él, que en un año electoral "Baradel nos explica cómo tiene que gastarse los fondos en el Estado" y que el ex director kirchnerista del Indec, Norberto Itzcovich "explica cómo manejar el Indec".

"Falta que Milagro Sala nos explique cómo hacer política social", se alarmó. En este punto Corral se diferenció del periodista de Radio 10, que le replicó que Sala tenía "mucho para enseñar a este Gobierno" sobre cómo hacer política social. "Yo no quiero una política social en la que me hacen un juicio sumario para ver si me dan una casa. Era una verdadera mafia financiada por el Estado, se apretaba gente. No se puede pensar una política social donde no funciona la ley. Lo que tiene que funcionar es el Estado", apuntó el radical en referencia a Sala.

Entonces el periodista replicó que Sala había hecho en Jujuy muchas más viviendas que la Capital Federal en el mismo período. "Y en los 12 años de kirchnerismo en Santa Fe hubo cero fondos de Nación para viviendas, porque eran criterios de reparto caprichosos tendientes a construir un poder político mafioso. Detrás de Milagro Sala esta De Vido y detrás de él, Cristina Kirchner", argumentó el radical. "Ese manejo de fondos del Estado -que tendían a reproducir un esquema de poder- por suerte se limitó con el triunfo de Cambiemos", continuó Corral que agregó que a la dirigente jujeña está presa "por denuncias de los propios peronistas" de su provincia y que "la metieron presa los jueces que designó el Gobierno anterior". "Los radicales no nos equivocamos en derechos humanos, y ya vamos a ver qué balance hace la historia", concluyó sobre el caso de la líder social jujeña.

Consultado sobre si la UCR no debería tener más cargos en el Gobierno en función de su peso territorial, Corral afirmó que "el Estado no es un botín de guerra" que se pueda analizar en términos de cantidad de cargos. Y recordó que el cargo presidencial "es unipersonal" y Macri forma sus propios equipos.

El líder del radicalismo agregó que Macri consulta a su partido muchas más veces de lo que trasciende (citó como ejemplos la política universitaria y de transporte) y afirmó que gracias a eso se han evitado errores. "Cada vez que se consultó al radicalismo las decisiones fueron mejores", opinó. No obstante aclaró que su partido no desconoce que "gobernar no es una tarea permanente de consulta".

Sobre las próximas elecciones de octubre, indicó que "es muy importante porque hay que consolidar este cambio que empezó en el país y darle más equilibrio en el Congreso". Además recordó que "va a ser muy difícil, aun haciendo una gran elección, tener mayoría en alguna de las dos cámaras", pero llamó a transmitir el mensaje de Cambiemos a todo el país. "Aún con todas las dificultades y los problemas que tenemos, es una oportunidad que vale la pena aprovechar", sostuvo sobre la actual gestión.









Fuente: Télam