Corral inauguró las sesiones con el acento sobre obras millonarias

Con la lógica que implica el rol de un intendente, "ciudad" fue, con 42 menciones (distribuidas en 16 páginas A4) la palabra que más se repitió en el discurso con el cual José Corral inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Santa Fe. De esas 42, al menos la cuarta parte estaba vinculada al riesgo hídrico, las consecuencias de los temporales de 2016 y las obras de desagües.

Luego de desearle un feliz cumpleaños al secretario general, Carlos Pereira, a las 10.31 de este jueves, comenzó el mensaje oficial. Finalizó 55 minutos después. Si bien desde las gradas y en el recinto llovieron aplausos en más de 20 oportunidades, las bancas del justicialismo permanecieron inmutables ante los puntos y aparte más enfatizados por Corral.

En una actitud hasta hostil, mostraban en sus atriles pequeños carteles donde denunciaban las normativas que el año pasado aprobó el Concejo y resultaron vetadas por el Ejecutivo. El único aplauso desde la oposición fue irónico, cuando el intendente aludió a los problemas por los cuales no funciona el tren urbano adquirido hace varios años.

El golpe de efecto emocional fueron los vecinos invitados a participar de la ceremonia. Incluidos en el discurso con sus nombres de pila –un recurso que brinda una sensación de mayor cercanía– estaban, por ejemplo, la mujer que recibió las llaves de su primera vivienda de manos del presidente Mauricio Macri, meses atrás. Chicos, adolescentes y adultos que de alguna manera se vieron beneficiados por obras o programas puntuales del municipio, fueron parte del acto oficial.

La reconstrucción y el norte

Con transmisión en vivo desde el canal de YouTube municipal y a través de una pantalla gigante en la explanada, con la presencia de traductoras en lengua de señas, Corral realizó un balance de lo realizado en cada rubro durante 2016 y perfiló algunos de los ejes previstos para lo que resta de este año.

Con numerosas menciones de la gestión nacional –el nombre de Mauricio Macri apareció a los cuatro minutos de iniciado el discurso, una página antes que el gobernador Miguel Lifschitz–, el intendente hizo hincapié en las obras realizadas en el marco del Programa de Reconstrucción, con una inversión de 162 millones de pesos solo en bacheo y repavimentación.

Allí apuntó también la reubicación de familias que vivían en zonas inundables y señaló que se acordó con la Nación la construcción de 280 viviendas, mediante tres proyectos diferentes. De las mismas, en Nueva Esperanza Este se entregaron 8 y "están por terminarse 52". "En barrio Jesuitas se están construyendo 140 para los vecinos del noroeste (con apoyo provincial también) –dijo Corral y agregó– y en la Vuelta del Paraguayo vamos a construir 80".

En 13 ocasiones mencionó el intendente la palabra "norte", siendo la mayoría de las veces para referirse a los trabajos enmarcados en el Plan que lleva ese nombre. Así se colaron en las líneas de texto el Metrofé, la avenida Peñaloza (primera etapa) y Bulevar French (segunda etapa ya licitada por la Provincia).

El debate de los mil millones

Al momento de hablar de desagües, el primer mandatario local enfatizó que en su discurso inaugural de 2016 había anunciado que la Nación iba a financiar el desagüe troncal Espora y que hoy está en marcha. En la misma tónica destacó la ejecución del Larrea, "gracias al aporte del gobierno provincial".

Y así llegó el intendente a uno de los párrafos más criticados, minutos después, por la oposición. "Nunca hubo en la ciudad tanta inversión en desagües: más de mil millones en 40 obras", dijo Corral.

Al cruce salieron los ediles justicialistas. Juan Cesoni fue el primero en aludir a las cifras: "Estuvo impreciso con los números. Que siga hablando de que se invirtieron mil millones en las obras, cuando pudimos verificar que con suerte fueron 250 millones de pesos al 29 de diciembre de 2016, tal como figuraba en el Rafam, el sistema contable del municipio".

Al término de la sesión inaugural, Corral justificó la diferencia entre sus números y los que denunció la oposición y explicó que "lo que ocurrió fue que muchas de las obras que estaban previstas en el Acuerdo Capital, en vez de que la Provincia transfiera los fondos y las ejecute el municipio, las ejecutó la Provincia". "Por supuesto, esos fondos no ingresaron, pero no es que las obras no se hicieron", argumentó.

"Para este año, hay buena parte que están firmados los convenios, por lo cual sabemos que vamos a ejecutar las obras desde la ciudad, por lo que seguramente estaremos más cerca del porcentaje de ejecución también en los números", acotó.





Calles y servicios

En la continuidad de su discurso, Corral enumeró 58 cuadras inauguradas, a las que se sumaría una cantidad similar este año –ahí fue una vez más el reclamo "a legisladores y gobierno provincial" para que se apruebe la ley de Obras Menores– y anunció mejoras viales para distintos barrios. Prometió en ese aspecto 284 cuadras de pavimento de hormigón y asfalto, 70 de pavimento articulado y 132 de cordón cuneta y mejorado.

También aludió al servicio de agua potable y el acuerdo con Aguas Santafesinas SA para instalar una planta compacta en el ingreso al barrio Los Hornos, para mejorar la presión y conectar a 2.500 familias más. Relacionó la construcción de una nueva planta en Rincón, que beneficiará a Colastiné y aseveró: "Llegaremos al ciento por ciento de agua potable en Santa Fe".

En cuanto al gas natural, no solo mencionó el pedido para que la Provincia licite el Gasoducto de la Costa, sino que también aprovechó para reclamar al Concejo que autorice un nuevo endeudamiento al municipio (repitió el pedido en varios párrafos y lo reiteró fuera del recinto ante los medios).

"El cambio en la política nacional tiene un impacto directo en nuestra ciudad, que ha dejado de ser discriminada y ahora recibe fondos para concretar obras que dormían en cajones hace mucho tiempo", disparó Corral, y habló de una ciudad "productiva, pujante y cordial". "Si bien ha sido un año duro, la ciudad logró mantener los niveles de empleo en el sector privado y las obras en marcha presagian una rápida recuperación laboral", insistió.

El intendente describió en forma sintética muchos de los programas que se llevan adelante en cuanto a educación, salud, hábitat, movilidad, prevención vial, inclusión social y género (con 345 usuarias activas de botones de pánico). También hubo un apartado para el Año de los Parques y las reformas a espacios verdes; y la presencia internacional de la ciudad por impulsar la resiliencia.

Sobre el final, se agolparon historias de vida (las mencionadas al comienzo) que buscaron descontracturar el cierre del mensaje y remarcar la posibilidad de "crecer juntos". En medio de los abrazos y felicitaciones de la concurrencia al intendente; sin sonrisas y raudos hacia sus despachos, marcharon varios de los ediles de la oposición, acusando al mandatario de estar "abstraído de la realidad" y "escépticos" en torno a las promesas.