Corral: "Trabajamos para que todos los santafesinos tengan las mismas oportunidades"

"Estoy muy feliz. Se me hizo realidad un sueño: darle un hogar a mis hijos", confió Sandra Bazán tras recibir de manos del presidente Mauricio Macri y del intendente José Corral las llaves de su nueva casa en barrio Nueva Esperanza Este. Madre de cuatro hijos, Sandra hablaba adentro de su hogar, emocionada, mientras abrazaba al mandatario local: "Con Juan, mi pareja, vamos a empezar una nueva vida en este barrio. Somos trabajadores y esta es una oportunidad para dar un paso adelante y dejar atrás años de malas experiencias". En consonancia, José Corral remarcó: "Sentimos una enorme alegría, una gran emoción. Lo que ellos sienten, se transmite, lo contagian. Nos llena de esperanzas a todos".

El hogar de Sandra y su familia está en la intersección de Pasaje 34,5 y Callejón Aguirre. Es una de las ocho viviendas que el Presidente de la Nación y el Intendente santafesino entregaron este jueves por la mañana. En este sector de la ciudad continúa avanzando uno de los tres planes de viviendas que, en el marco del Programa de Reconstrucción, se destinan reubicar santafesinos en situación de riesgo hídrico y vulnerabilidad social que fueron afectados por la última emergencia hídrica. Cuando finalicen las obras, habrá 280 nuevas unidades habitacionales en cota segura: 60 estarán en Nueva Esperanza Este; 80 en Vuelta del Paraguayo; y 140 en Barrio Jesuitas.



Ciudad inclusiva

"Un año atrás conversamos con el Presidente Mauricio Macri acerca de qué podía aportar la Nación a la Ciudad para paliar los efectos de la Emergencia Hídrica", indicó José Corral y continuó: "Le expliqué que entre el Municipio y la Provincia íbamos a poder hacer mucho, pero que necesitábamos la ayuda de Nación para la solución definitiva de ciertas problemáticas, como la de las familias que se veían afectadas cada vez que los ríos suben. Él no dudó. Se comprometió a apoyar. Pusimos manos a la obra y hoy, a poco más de un año de aquella charla, estamos inaugurando un primer grupo de viviendas que estas familias convertirán en sus hogares". Más adelante, el mandatario local sostuvo que "estas casas implican nuevas oportunidades para la vida de Sandra, la de su familia y la de todos los nuevos vecinos. Estamos muy orgullosos de poder darles una solución definitiva. Además, por las características de la construcción, podrán seguir ampliando en base al esfuerzo propio. Al igual que en muchos puntos de la capital, estamos interviniendo todo este sector para su mejoramiento integral. Trabajamos para que todos los santafesinos tengan las mismas oportunidades. Trabajamos por una Ciudad que nos incluya a todos".





Orgullo, esperanza y felicidad

"Vivíamos en Playa Norte, en una casita de chapa", describió Sandra y completó: "Cada vez que subía, el río nos traía problemas. La crecida del año pasado nos hizo mucho daño. Ya no alcanzó con levantar los muebles. El agua nos rompió las paredes y perdimos casi todo. La Municipalidad ya se había acercado con una propuesta para que nos traslademos a la Tecnológica. Pero, además, nos dijeron que estaban trabajando para darnos una solución real a nuestro problema. Decidimos confiar y no nos equivocamos. La verdad, no pensábamos tener una respuesta tan rápido. En un año estamos en nuestra nueva casa, en este lugar, seguros".

Sandra contaba su experiencia junto al intendente José Corral, en el interior de su hogar que los protegía del calor estival santafesino. Cerca de ellos estaba su pareja Juan Carlos Aznarez y sus cuatro hijos: Joaquín de 16, Kimeil y Lihuel de 11 y Benjamín de 4. Mirándolos, Sandra confió: "Estoy cumpliendo el sueño de darles una casa. Realmente estamos muy agradecidos. Esta es una oportunidad para salir adelante, para dar un paso al frente de una vez por todas".





Nueva Esperanza Este

En el marco del Programa de Reconstrucción presentado por el intendente José Corral e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en Nueva Esperanza Este habrá un total de 60 viviendas: 50 de un dormitorio; cinco de dos dormitorios; tres adaptadas para discapacitados; más dos viviendas en planta baja y planta alta. Se construyen en terrenos municipales con cota adecuada y todos los servicios (desagües, cordón cuneta y mejorado en las calles, red de agua potable y energía eléctrica, alumbrado público por columnas).

El diseño de las casas partió de la idea de vivienda evolutiva o progresiva, que consiste en un espacio multiuso que incluye cocina, baño y lavadero y prevé la posibilidad de crecimiento en altura. De esta forma, el proyecto ofrece autonomía para la concreción de las iniciativas de ampliación y/o mejoramiento de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada familia.

En este caso las viviendas son de 51 m2 con cocina-comedor, baño, lavadero y un dormitorio. El prototipo para personas con movilidad reducida (PMR), que tiene 68 m2, es de dos dormitorios y baño adaptado. El terreno es de 10x 20 metros y un retiro de 5 metros al frente. La tecnología constructiva es de piezas estructurales premoldeadas de hormigón (bases, columnas, vigas, paredes y techo) de montaje in situ sobre platea o contrapiso, que hace más fácil y rápida la ejecución.