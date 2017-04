Cosmos dio batalla pero perdió en Venado Tuerto

No está muerto quien pelea y Cosmos FC no se dará por vencido. Finalmente pudo jugar el partido ante Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto y perdió 3 a 2 en la ida de las semifinales del Federal C. Después de un campo de juego que estaba anegado el domingo pasado, ahora se encontró con algunas dificultades propias de esa jornada, pero con luz verde para que se pueda jugar a pesar de todo.





El equipo local fue superior en los primeros 45 minutos, demostrándolo en el funcionamiento de juego como así también en el resultado, golpeando dos veces, por intermedio de Facundo Pons (que luego se iría expulsado) y Rodrigo Aglieri. Ya en el complemento el Tricolor reaccionó y acortar la brecha con goles de Matías Ferrero y Walter Ulrich, mientras que Aglieri nuevamente había puesto el 3-1 a favor de los locales.





El 3 a 2 a favor del Pulga venadense deja la serie totalmente abierta. El próximo domingo, en el predio Fraternidad Deportiva, se definirá quién pasará a la final de este apasionante certamen.

SÍNTESIS

Juventud Pueyrredon 3

Cosmos FC 2

Juventud Pueyrredon: Sergio Volpini, Cristian Balbuena, Maximiliano Ponzetti, Federico Pons, Fernando Godoy, Gustavo Vargas, Facundo Pons, Rodrigo Aglieri, Marcelo Coria, Mariano Avanzini, Ezequiel Pérez. DT: Mauricio Piersimone.





Cosmos: Nicolás Piedrabuena; Pablo Mendizabal, Juan Aguet, Javier Rivas y Yair Amarilla; Walter Ulrich, Matías Ferrero, Maximiliano Gariboldi y Jorge Batistela; Leandro Mansilla y Elio Aquino. DT: Leandro Birollo.

Goles: en el primer tiempo, Facundo Pons y Rodrigo Aglieri (JP). En el complemento convirtió nuevamente Rodrigo Aglieri (JP), Walter Ulrich y Matías Ferrero (C).

Incidencia: en el complemento, se fue expulsado Facundo Pons (JP).

Árbitro: Matías Coria (Cañada de Gómez).

Estadio: Claudio Turco García.

Partido de vuelta: domingo 16 de abril.