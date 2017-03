CRAI consiguió un triunfo clave

Se completó este domingo la 2ª fecha del Torneo Nacional de Clubes A, que organiza la Unión Argentina de Rugby . En la zona del ex-aeropuerto, en la capital tucumana, CRAI venció como visitante a Los Tarcos de Tucumán por un claro 40-16, en uno de los cotejos correspondientes al Grupo 4 de la competición, ante un buen marco de público y con el control de Pablo Deluca, de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

La escuadra Gitana logró un triunfo muy importante ante un rival complicado, como lo suelen ser siempre los tucumanos. En el primer tiempo, los santafesinos se fueron al descanso perdiendo por 16-10, producto de los anfitriones sabido aprovechas la gran cantidad de penales que dispuso y la efectividad del apertura Alves Rojano. Los dueños de casa se hicieron amos de la posesión y territorio, aunque sobre el epílogo de ese primer tiempo, los visitantes levantaron su producción y el try del capitán Damiani le permitió quedarse a tiro pensando en el complemento.

En el segundo tiempo, CRAI jugó un gran partido, fue superior en todas las fases del juego y contó con actuaciones individuales dignas de destacar. En ese rubro, hay que señalar la correcta distribución del juego que ejerció el medio scrum Tany Bay, la actitud que le puso Justo Ordano, y la labor de Joaquín Schierano en materia defensiva. No se puede dejar pasar por alto lo hecho por Santiago Amsler, al igual que toda la entrega de Ramiro Dolfo y Emanuel Piermarini. CRAI desplegó un rugby dinámico, con mucha inteligencia y eso le dio sus frutos. Fue sólido en defensa, mejoró con creces en el scrum y anduvo muy bien en el line out, donde le robó varias pelotas lanzadas por los tucumanos. Eso provocó que Los Tarcos se vea desdibujado, lo cual fue aprovechado por los Gitanos que se volvieron con punto bonus y eso fue otro motivo más que importante para festejar.

Los Tarcos: Lucas Stenvers, Federizo Lazarte y Franco Gómez Urrutia; Víctor González Álvarez y Bruno Molina; Gerardo Perdiguero, Leonardo Bevilacqua y Cristian Ledesma; Nicolás Alvizo y Franco Alves Rojano; Pablo Córdoba, Santiago Salazar, Nicolás Alves Rojano, Exequiel Pera Dilascio y Agustín Cortés. Entrenadores: Bruno Cuezzo y Juan Pablo Espeche.

Luego ingresaron: Juan Martín Bunader, Pablo Gutiérrez, Luciano Intile, Nicolás Casado, Lucio Ureña, José Díaz Romero, Javier Villafañe y Marcos Intile.

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Joaquín Lercher; Joaquín Schierano y Axel Rumscheidt; Ramiro Dolfo, Emanuel Piermarini y Justo Ordano; Estanislao Bay y Mario Salva (h); Franco Radín, Gonzalo García, Salvador Damiani (capitán), Patricio Fosco y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.

Luego ingresaron: Ignacio Poletti, Juan Martín Hernández, Juan Cruz Ninin, Jorge Qüesta (h), Facundo Cimadevilla, Pedro Marozzi, Patricio Dehertelendy y José Canuto.

–Primer tiempo: 2' penal Franco Alves Rojano, 13' penal Facundo Beltramino, 27' penal Franco Alves Rojano, 30' try Pablo Córdoba convertido por Franco Alves Rojano, 35' penal Franco Alves Rojano y 38' try Salvador Damiani convertido por Beltramino.

—Segundo tiempo: 3' penal Facundo Beltramino, 8' amarilla Joaquín Schierano, 14' penal Beltramino, 20' try Justo Ordano convertido por Beltramino, 30' expulsado Lucio Ureña, 32' try Justo Ordano convertido por Beltramino, 37' penal Beltramino y 41' try Pedro Marozzi convertido por Facundo Beltramino.