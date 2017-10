CRAI empató y es finalista

En el marco de la última fecha de la fase inicial del Torneo Regional del Centro que organizan las uniones de Rosario, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, CRAI consiguió un empate ante Urú Curé de Río Cuarto 29 a 29, en la autopista, ante un discreto marco de público y con el buen arbitraje del santafesino Fernando De Feo.





Más allá del empate conseguido, el conjunto Gitano, atendiendo a los resultados conseguidos por sus rivales del grupo Litoral de la Copa de Plata, adquirió el derecho de jugar la final el próximo sábado 14 de octubre frente a Universitario de Córdoba en condición de visitante.





En cuanto a las acciones desarrolladas en nuestra capital, hay que señalar que las mismas fueron muy equilibradas, y el resultado estaba para cualquiera de los dos. En el primer tiempo, CRAI se fue al descanso ganando por 16 a 10, producto de haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso. Los visitantes refrendaron que son un equipo muy eficiente cuando ataca, pero demostró algunas deficiencias cuando defendió.





En el segundo tiempo, el desarrollo fue palo y palo, arrancó mejor la Lechuza riocuartense, ya que logró con un par de ensayos, y dió vuelta el marcador para dejarlo 22-16. La escuadra santafesina no bajó los brazos, siguió buscando el ingoal contrario, y de a poco, aprovechando las infracciones cordobesas, logró poner 22-19.





Urú Curé no se quedó atrás, y en la oportunidad que tuvo, volvió a visitar el ingoal rival, y puso el tablero 29-19. Parecía complicado pensar en una victoria, pero Facundo Qüesta conectó otro penal y acortó la cosa 29-22. En una situación ofensiva con la pelota en poder de los cordobeses, el full back local Patricio Fosco, logró interceptarla, apoyó bajo los postes, y logró tras la conversión de Qüesta dejar igualado la cosa en 29 puntos.





No fue un gran partido, pero indudablemente que el mérito mayor es de CRAI, ya que a diferencia de Urú Curé, jugó sin varios de los habituales titualares, ya que se encuentran afectados al seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby, que en breve jugará el Campeonato Argentino de Mayores.





Más detalles

En cuanto a la copa de Plata, además del empate de CRAI con Urú Curé 29 a 29, en Sauce Viejo, se produjo el triunfo de Universitario de Córdoba sobre Santa Fe Rugby Club 29 a 19, mientras que en la sede del parque Urquiza, Córdoba Athlétic fue categórico ante Estudiantes de Paraná al vencerlo por 50 a 13.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: grupo Córdoba: Universitario 14, Córdoba Athlétic 13 y Urú Curé 11; grupo Litoral: CRAI 2, Santa Fe Rugby Club y Estudiantes, sin puntos.





En cuanto a la copa de Oro, en barrio Las Delicias del sur provincial Duendes le ganó a Palermo Bajo por 47 a 24, mientras que en el anexo Nahuel de Atlético del Rosario, La Tablada de Córdoba superó a Gimnasia y Esgrima 54 a 37. En Fisherton, Jockey de Rosario le ganó a Tala de Córdoba 23 a 19.





Las posiciones quedaron de esta manera: grupo Córdoba: La Tablada 11, Tala 5, Palermo Bajo 4; grupo Litoral: Jockey de Rosario 12, Duendes 10, Gimnasia y Esgrima 2.





La final de la copa de Oro, la animarán Jockey de Rosario con La Tablada, y Universitario de Córdoba lo hará con CRAI por la copa de Plata, ambos el próximo sábado 14 de octubre.









Síntesis

CRAI 29: Alejo Motta, Juan Manuel Hernández y José Manuel Canuto; Santiago Carreras y Ramiro Reyna; Patricio Dehertelendy, Gonzálo Colli y Salvador Stodart; Ramiro Del Sastre y Facundo Qüesta; Juan Arregüi, Matías Peón, Santiago Candioti, Ignacio Guastavino y Patricio Fosco. Entrenador: Alejandro Capobianco.

Urú Curé 29: Horacio De la Mota, Augusto Balocco y Federico Catalano; Juan Cruz Cignetti y Alfonso Zottola; Francisco Lamborizio, Facundo Lagos (capitán) y Francisco Abrile; Federico Otero y Juan Ignacio Jure; Martín Bonino, Facundo Lanzarini, Manuel Fernández, Bernardo Valentinuzzi y Santiago García. Entrenador: Diego Ghiglione.





Primer tiempo: 3´ penal Facundo Qüesta, 6´ try Francisco Lamborizio, 17´ try Patricio Dehertelendy convertido por Facundo Qüesta, 22´ try Facundo Lagos, 28´ penal Facundo Qüesta, 40´ amarilla Alfonso Zottola, 42´ penal Facundo Qüesta.

Segundo tiempo: 6´ try penal (U), 14´ amarilla Facundo Qüesta, 16´ try Martín Bonino, 28´ penal Facundo Qüesta, 28´ try Bernardo Valentinuzzi convertido por Juan Ignacio Jure, 34´ penal Facundo Qüesta, 37´ try Patricio Fosco convertido por Facundo Qüesta.

Ingresaron: Tomás Ramos, Jorge Qüesta (h), Lautaro Montin, Marcos Dehertelendy, Tomás Quirelli, Santiago Caloia, Justo Ponce (CRAI); Francisco Chavero, Santiago Marchisio, Agustín Gallo, Lautaro Casado, Kevin Genesio, Mateo Gutiérrez, Octavio Fogliatti y Guillermo Pispieiro (Urú Curé).