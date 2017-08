CRAI ganó su partido, pero Santa Fe RC cayó en Paraná

En una tarde desapacible, por momentos con una llovizna molesta, CRAI derrotó a Universitario de Rosario 37 a 20, en el marco de la 9ª y última fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2017.





El cotejo se desarrolló a la vera de la autopista, ante un discreto marco de público y con el correcto arbitraje del entrerriano Ulises Ruiz. Los Gitanos hicieron su parte bien, ya que si bien no jugaron bien, consiguieron ganar su partido, pero no los ayudó su clásico rival.





Sucede que no solamente necesitaba ganar CRAI, sino que Santa Fe Rugby le debía ganar a Estudiantes, en la ciudad de Paraná, y ello no sucedió, porque los tricolores cayeron derrotados por 26 a 20.





En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario dió cuenta de Universitario de Santa Fe al vencerlo por 50 a 13, mientras que en las Delicias rosarinas, Duendes fue impiadoso con Tilcara al derrotarlo por 59 a 7. En Fisherton, Jockey Club de Rosario superó a Old Resian 58 a 14.









CRAI-DOS.jpg











La posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 39, Jockey Club 35, Gimnasia y Esgrima 34, Estudiantes 33, CRAI 31, Santa Fe RC 22, Old Resian 13, Uni de Rosario 11, Tilcara 9 y Universitario de Santa Fe 6.





En consecuencia, y con los resultados registrados, Duendes, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Jockey Club y Estudiantes de Paraná lograron la clasificación a las semifinales del interuniones litoraleño, las cuales se desarrollarán el próximo 9 de septiembre en las Delicias del sur provincial. Allí jugarán, con la organización de Santa Fe Producciones, Duendes con Estudiantes, y Gimnasia y Esgrima de Rosario con Jockey Club.









Más detalles

En cuanto a la Zona Reclasificación, por la 9° fecha, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó frente a Los Pampas de Rufino 23 a 22, y el CRAR de Rafaela venció a Logaritmo por 39 a 10. En Fisherton, Cha Roga Club fue derrotado por Caranchos 64 a 7, y en General Lagos, Provincial le ganó al Paraná Rowing Club 23 a 17.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAR 37, Rowing y Provincial 34, Caranchos 64, Logaritmo 19, La Salle Jobson 12, Cha Roga 7 y Los Pampas de Rufino 6. El próximo sábado 2 de septiembre por la 10ª fecha se medirán Cha Roga con Provincial, Rowing con CRAR, Logaritmo con La Salle Jobson y Los Pampas de Rufino con Caranchos.









CRAI-TRES.jpg











Síntesis

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y José Canuto; Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo e Ignacio Giombi; Estanislao Bay o Molinas e Ignacio Poletti; Patricio Fosco, Salvador Damiani o Juan Arregui, Jorge Qüesta (h), Franco Radín y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.

Universitario de Rosario: Gonzalo Chiani, Lucas Salinas y Juan Bernabeu; Joaquín Stilling y Leandro Peiro; Ramiro Carrizo, Facundo Forquera y Emilio Cuello (capitán); Joaquín Nota y Pablo Escalante; Federico Páez, Carlos Lewtare, Federico Campora, Marcos Auguste y Sebastián Cáccamo. Entrenador: César Schiavo.

Primer tiempo: 8´ penal Beltramino, 14´ try Marcos Auguste convertido por Sebastían Cáccamo, 17´ try Stilling convertido por Cáccamo, 27´ try Jorge Qüesta (h), 32´ penal Cáccamo.

Segundo tiempo: 14´ try José Dogliani, 17´ penal Cáccamo, 25´ try Franco Radín convertido por Beltramino, 29´ try penal (C), 34´ penal Santiago Lanteri y 40´ try penal (C).

Cambios en CRAI: Estanislao Bay por Alejandro Molinas, Juan Francisco Arregui por Ignacio Poletti.

Cambios en Uni (R): Nicolás Montero por Peiro, Guillermo Grabois por Salinas, Pablo Ersetig por Chiani, Facundo Cuello por Carrizo, Mauro Medrano por Lewtare, Andrés González Rouco por Auguste, Julián Hajali por Forquera y Facundo Columbia por Nota.