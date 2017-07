CRAI se topó con el buen momento del verdiblanco rosarino

En la autopista Santa Fe-Rosario, el frío, la lluvia y el viento dieron el presente, para lo que resultó triunfo de Jockey Club de Rosario ante el CRAI por un ajustado 17 a 14. Fue derrota de los conducidos por Luciano Bordón en la última acción del partido a partir de un penal conseguido por el experimentado apertura verdiblanco Alberto Di Bernardo.





El primer tiempo finalizó 7 a 0 en favor de los dueños de casa, a partir de un try de Justo Ordano convertido por el full back Facundo Beltramino. En el complemento, hubo un try penal del scrum para los locales, mientras que para la visita hubo un try de Rodrigo Soraires y cuatro penales de Alberto Di Bernardo.





CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler (Juan Manuel Hernández) y Joaquín Lerche (Pedro Marozzi); Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Justo Ordano (Ignacio Giombi); Estanislao Bay y Jorge Questa (h); Patricio Fosco, Salvador Damiani (capitán), Gonzalo García, Franco Radín y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.





Jockey Club (R): Tomás Baravalle, Lucas Vignau (Francisco Tabuchi) y Mateo Comba (Franco Manavella); Felipe Tellería y Facundo Saranich; Máximo Oliveros (Valentín Gómez Comba), Facundo Lucas y Sebastián Binner; Facundo Saad e Ignacio Dogliani (Alberto Di Bernardo); Rodrigo Soraires (Guido Pedrigosa), Dan Isacck, Facundo Ferrario, Gerónimo Fernández Fiant y Juan Albertengo. Entrenador: Rodrigo Crexell.





Primer tiempo: 35´ try Justo Ordano convertido por Facundo Beltramino.

Segundo tiempo: 3, 8, 27 y 40, penales de Di Bernardo; 37, try de Soraires.

Amonestados: Vignau y Lucas (JCR).





Un importante como trascendente triunfo consiguió Santa Fe RC en su visita al sur provincial, ya que se impuso al siempre duro Universitario de Rosario por 40 a 29 con el referato del rosarino Leonidas Diez.





En Pueblo Esther, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó con absoluta claridad a Old Resian por 65 a 12 con el control del santafesino Emilio Traverso, mientras que en Las Delicias del sur provincial, Duendes le ganó en un partidazo a Estudiantes de Paraná por 34 a 21 con el referato de Damián Schneider.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 19, CRAI 15; Jockey y Duendes 14, Estudiantes 13, Tilcara 9, Santa Fe RC 7, Universitario de Santa Fe 5, Universitario de Rosario 4, Old Resian 1.





La próxima fecha a disputarse el sábado 22 de julio se medirán: Duendes con Uni de Santa Fe, Estudiantes con CRAI, Jockey (R) con Gimnasia y Esgrima, Old Resian con Universitario de Rosario y Santa Fe Rugby con Tilcara.













En la Zona Reclasificación, en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club venció a La Salle Jobson con claridad por 27 a 5, mientras que en el General Lagos, CRAR de Rafaela consiguió derrotar a Provincial de Rosario 25 a 20.





En Santo Tomé, Cha Roga Club cosechó un triunfo absolutamente merecido y esperado, logró superar a Los Pampas de Rufino por un ajustado 13 a 10, en tanto, en Ibarlucea, Logaritmo y Caranchos no se sacaron diferencias y empataron 20 a 20.





Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Paraná Rowing 18, Caranchos 15, CRAR de Rafaela 14, Provincial de Rosario 11, Logaritmo 9, La Salle Jobson 6, Cha Roga 5 y Los Pampas de Rufino 1.





La próxima fecha jugarán: CRAR con Cha Roga, La Salle Jobson con Provincial, Caranchos con el Paraná Rowing y Los Pampas de Rufino con Logaritmo.