Crearon una aplicación para hablar con los famosos

A través de las redes sociales los usuarios pueden seguir la vida de sus ídolos. Pero ponerse en contacto con ellos, hasta el momento, era complicado. Para poder interactuar con los famosos se creó una aplicación que se llama "Charly" con el fin de acercar a las partes.





Su creador es el canadiense Charles Messow, quien vivió un tiempo en Buenos Aires y por entonces se hizo amigo del ex tenista, Gastón Gaudio, con quien gestó la idea de esta nueva red social.





Los usuarios podrán ponerse en contacto con famosos asociados a distintas áreas llamados "partners", previo pago. El costo de la interacción dependerá de la tarifa fijada por la celebridad con la que se pretende interactuar.





La aplicación presenta algunos límites: no se puede mandar mas de un mensaje hasta que el famoso no responda y sólo se abonará si se recibe respuesta dentro de las 24 horas. También permite a los usuarios calificar a la persona con quien intentaron establecer contacto. De esta manera, si no responde o se tarda en hacerlo la puntuación bajará.





Chaly ya cuenta con 400 usuarios de distintos países entre los que se destacan, además de Gaudio, Andy Roddick y Zaira Nara.





La APP se pueden descargar de forma gratuita a través de las tiendas de Android y iOS pero las interacciones se deben abonar con tarjeta de crédito a través de Pay Pal.