Crearon una bolsa de papas fritas con un medidor de alcohol incorporado

En siete días se desarrollará uno de los eventos más importantes del planeta, como lo es el Super Bowl. Atlanta Falcons y New England Patriots chocarán en el Estadio NRG en Houston para saber quién se quedará con la edición 51 de esta tradicional competencia.

Pero lo que tomó notoriedad en las últimas horas es un novedoso sistema para poner a salvo a los miles de fanáticos que se acerquen a ver el encuentro, donde, probablemente, más de uno se pase con el alcohol.

Embed El elemento en cuestión se trata de un paquete llamado "Party Safe" (en inglés, "Fiesta Segura") y fue creado en conjunto por la empresas Uber y Tostitos. Permitirá saber si los usuarios están en condiciones de manejar, dependiendo de la cantidad de alcohol que hayan ingerido. La compañía de taxis particulares ya informó que, quienes se sometan a la prueba de este paquete de snacks, recibirán un código que les otorgará un descuento de 10 dólares para viajar.

Quienes deseen probar este medidor de alcohol en sangre deberán soplar dentro de la bolsa inteligente, que, según de qué color se torne su logo, indicará si se está o no en condiciones de manejar. En caso de que el resultado sea positivo, el símbolo se iluminará de rojo y aparecerá la leyenda "Don't drink and drive" (no beba y maneje).