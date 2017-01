Crisis hídrica: empresas y comercio reclaman obras de manera urgente

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas llevan una caída de 12 meses consecutivos, con una baja interanual promedio del 7%. Los incrementos en los costos sufridos producto de la devaluación de finales de 2015, un contexto inflacionario con reducción en el poder adquisitivo de los trabajadores, y el incremento de la presión impositiva para el sector, son algunas de las explicaciones para la baja en las ventas. A estos factores, desde comienzo de año se sumó una nueva crisis hídrica que dejó afectación directa para muchas empresas y comercios de la provincia.





Por este motivo desde Came, con el acompañamiento de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo), y de la Asociación de Empresarios del Sur Santafesino (Adessa) se convocó a comerciantes y empresarios santafesinos a una reunión "para evaluar la grave situación que afecta al sector comercial ubicado en las zonas comprendidas por el desastre hídrico".





Durante el encuentro que tendrá lugar el viernes al mediodía en la ciudad de Venado Tuerto, se analizarán los pasos a seguir para exigir a las autoridades provinciales y nacionales la urgente concreción de obras que eviten los riesgos producto de los fenómenos meteorológicos que se suceden en estos últimos tiempos en la región, y la disposición de medidas que permitan al sector empresarial atravesar esta crítica situación producto de la ruptura de la cadena comercial.





"Por estas horas los comerciantes y empresarios santafesinos afectados denuncian que algunas localidades permanecen incomunicadas por la salida de servicio de la fibra óptica y que algunas entidades bancarias estuvieron cerradas durante algunos días", plantearon desde las entidades convocantes en un comunicado de prensa.





En diálogo con UNO, Elías Soso, vicepresidente de Came contó que la reunión servirá para plantear "la urgente concreción de medidas para minimizar el impacto de la situación generada que afecta gravemente a las economías regionales".





"Es para establecer algunos parámetros y orquestar alguna política para que de manera urgente aparezcan las soluciones, porque todo el mundo discute ahora quiénes son los responsables, y acá lo que vale pena es que nos juntemos para saber qué propuestas tiene el gobierno, y cómo piensa implementar el plan", reflejó el dirigente.





En esa dirección sostuvo que el problema hídrico, y la falta de obras es algo que se debería haber resuelto hace tiempo, y que "el sector hasta el momento ha sido muy dócil" al respecto. Entonces planteó que sin buscar responsabilidades, pero sí con la necesidad de una solución, el pedido que emanará del encuentro del viernes es que la situación se resuelva.





"No queremos abandonar este tema, hace muchos años ya que habría que haberlo resuelto. Entonces, yo voy a plantear que se arme una comisión especial que haga un seguimiento de las obras, y que acompañe al gobierno de turno, para priorizar la solución de nuestros problemas", comentó Soso.









La afectación

Según manifestó el vicepresidente de Came, los daños producidos por el agua son ingentes, y ha afectado fundamentalmente a las localidades del sur y del oeste santafesino que prácticamente han visto paralizada la actividad comercial y empresarial durante los últimos días.





"Hay elementos técnicos y herramientas suficientes para resolver el problema. En muchas partes del mundo se ha resuelto, entonces acompañaremos al gobernador en los pedidos al gobierno nacional, pero simultáneamente queremos que las obras se pongan en marcha ya", enfatizó.





"Se ha perdido mucho esfuerzo, acá en el sur hay localidades que no tuvieron bancos durante toda la semana pasada. No tienen televisión, ni internet porque se cortó un cable de fibra óptica. Estas cosas no pueden pasar", agregó.





Por último, dijo que el encuentro programado para el viernes, cuenta además con el apoyo de Came a nivel país, y que desde la confederación pretenden replicar lo que suceda en Santa Fe, en todo el territorio nacional.





"La idea de Came es que plasmemos políticas de soluciones y acompañamiento para que se haga lo que se tiene que hacer. Mientras tanto, se pedirá un resarcimiento económico eventual, y que se hagan las obras para el futuro. Es concreto y simple el pedido", concluyó Soso.





En tanto, desde Fececo, José Ferrero, tesorero de la institución que agrupa a los centros comerciales de la provincia, confirmó su presencia en la reunión y dijo que se espera una convocatoria masiva no solo de empresarios y comerciantes, ya que en las últimas horas otros sectores también expresaron su interés en participar.





"Me están informando que van a participar también distintos sectores productivos para analizar en conjunto distintas herramientas, medidas y políticas de acción sobre todo para aquellos lugares que fueron más perjudicados", señaló.





Respecto del impacto del agua en el sector comercial, el dirigente contó que solicitó a Adessa un relevamiento para saber cuántos locales fueron afectados de manera directa por las inundaciones, y que esta misma información fue solicitada también desde el Ministerio de la Producción el viernes pasado.





Por otro lado, manifestó que luego de un contacto con el secretario de Comercio y Servicios de la provincia, Juan Pablo Diab, el funcionario le informó que se está evaluando decretar nuevamente la emergencia para el sector comercial y de servicios, direccionada de manera concreta a aquellos que fueron afectados.





En este sentido, Ferrero se mostró confiado en que de esta decisión podrían salir algunas herramientas para auxiliar a los más perjudicados luego de las últimas lluvias.





"No sería para todos, sino para los afectados, y también se estuvo viendo la posibilidad de darle a aquellos que fueron afectados directamente ayuda a través de créditos o de exenciones impositivas", adelantó.