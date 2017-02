Crisis nerviosa y desmayo: Barbasola se desvaneció cuando la policía quiso notificarla

La entrevista que en Intrusos tenían pautada para esta tarde con Alicia Barbasola desde el móvil de Mar del Plata tuvo un desenlace tan dramático como pocas veces visto. Mientras la vedette se preparaba para salir al aire, efectivos policiales, en compañía de una abogada, intentaron hacerle llegar una notificación judicial relacionada con el conflicto legal que mantiene con su ex marido. Sin embargo, el trámite no pudo concretarse: víctima de una crisis de nervios, Alicia se desmayó y tuvo que ser asistida por paramédicos.

El clima de tensión comenzó a palparse apenas se supo que la Policía se había hecho presente en la zona del Torreón del Monje. El objetivo: notificar a Barbasola sobre la restricción perimetral solicitada por su ex esposo, el juez Sergio Pilarche, para que la vedette no pueda acercarse a él y a su familia. Lo particular del caso es que, a pedido de Barbasola, ya pesaba una restricción de acercamiento sobre Pilarche, quien decidió apelar a la misma herramienta luego de que su ex mujer lo denunciara por presunta violencia de género.

Luego de algunos minutos de una evidente confusión, finalmente dos mujeres policías se acercaron a la vedette con la notificación correspondiente. Ella, no obstante, se negó a firmar y llamó por teléfono a uno de sus abogados. Y fue en ese momento que se produjo el instante dramático: al escuchar de boca de la defensora que acompañaba a los efectivos que podía ser demorada si no firmaba la carta documento, la vedette se desmayó.

El desvanecimiento, no obstante, dio paso a momentos de mayor tensión, ya que Barbasola se vio atacada por una profunda crisis de nervios que la llevó a ser socorrida por un grupo de paramédicos.





