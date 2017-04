Cristina mostró en un video cómo quedó la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró hoy cómo quedó la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, su cuñada, tras los incidentes que tuvieron lugar anoche cuando un grupo de manifestantes se agolpó en el portón de lugar y todo terminó con una represión y gases lacrimógenos.





"El presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social y educación . Esta no es la Argentina que prometieron", dijo CFK que mostró faroles rotos, ventanas con piedrazos, proyectiles que les tiraron y chapas destruidas. "Hasta excremento nos tiraron", relató.





La expresidenta contó a cámara cómo fue la noche de tensión que les tocó vivir junto a su cuñada, la gobernadora, y su pequeña nieta Helena, hija de Florencia Kirchner, de apenas 18 meses.





"A las 21:15 empezaron a llegar grupos violentos, con actitudes violentas, golpeaban las rejas, tiraban piedras. Llevé a la nena para adentro, y la verdad es que éramos cinco mujeres, no había hombres, ni siquiera había policías en la puerta, no había nada", marcó.









Para la expresidenta, lo que sucedió anoche frente a la residencia se trató de un "ataque planificado" por "grupos organizados" que lograron vulnerar la reja de la vivienda al punto de que intentaron forzar la puerta para ingresar a la misma.





Es más, Cristina Kirchner mostró que en el interior de la residencia apilaron muebles en forma de barricada para que no pudieran ingresar.





"Fue un ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, que no han podido ser gobernador en dos oportunidades y con el montaje en escena mediático", denunció y criticó a TN y el programa Animales Sueltos, el ciclo de Fantino, por transmitir en vivo lo sucedido.





"Destruyeron la casilla de gas, estamos sin gas, podríamos haber volado por el aire porque cortaron el gas", detalló. "Esto pasó ayer, organizado y planificado con el visto bueno del Gobierno Nacional, no es ajeno a esto, es parte del montaje de campaña", agregó.





En su recorrido por la casa, la exmandataria inclusive encontró piedras y vidrios rotos cuando rodaba el video: "Esto es para que veas lo que hicieron, saltaron dos rejas. ¿Vos te imaginas si mi nieta Helena hubiera estado jugando o mirando televisión? 18 meses tiene la nena".





"No son manifestantes, yo he manifestado muchas veces, he visto en marzo las movilizaciones gigantescas para oponerse a las políticas de ajuste, vi gente manifestando, pero no intentando entrar a Olivos", afirmó.





En el video, la expresidenta también defendió la gestión de Alicia Kirchner. "La gobernadora recibió una provincia quebrada, con una superpoblación de la administración pública. Lo aconsejable era echar gente a la calle, pero no echó a nadie", dijo.





"Es mentira que no se pagó ningún sueldo, yo le pregunté ayer, se le pagó al 91% de jubilados, de 18 mil el 91% ha cobrado, todos los que ganan hasta 60 mil pesos", detalló.





Cristina calificó a los violentos hechos, además, como "una puesta en escena y el lanzamiento de la campaña al mejor estilo Durán Barba".





"Hay que cortar la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo, para mostrar en la campaña electoral que todos estamos bien", manifestó y leyó lo sucedido como un mensaje para disciplinar a otros gobernadores.