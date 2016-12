Cristina tildó de "ridículo" su procesamiento y dijo que en Hacienda cambiaron "un tilingo por un payaso"

La expresidenta Cristina Kirchner calificó de "ridículo" el procesamiento que le dictó el juez federal Julián Ercolini y el embargo por 10 mil millones de pesos y volvió a cargar contra el Gobierno al señalar que con el reemplazo de Alfonso Prat Gay por Nicolás Dujovne en Hacienda "lo único que cambiaron fue un tilingo por un payaso".La expresidenta se expresó así a través de una serie de mensajes publicados en las redes sociales luego de que Ercolini dictara su procesamiento por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y le trabara un millonario embargo. Cristina Kirchner sostuvo que hubo "más tapas" de diarios con "la persecución judicial" que con "la desintegración del equipo económico de (Mauricio) Macri" -ocurrida un día antes- y calificó como "ridículo" lo decidido por Ercolini, tras advertir que se trata de "una acusación del partido judicial" en su contra."Tan ridículo como un embargo de 10 mil millones de pesos que obviamente excede mi patrimonio en muchas veces pero sale tan bien en los titulares", subrayó la exjefa de Estado, quien más tarde publicó un gráfico para sostener esa afirmación.El gráfico muestra dos barras, una identificada como "patrimonio CFK" y la otra como "embargo Ercolini", y entre ambas una diferencia de unos 9 mil millones de pesos."Nos buscaron cuentas en el exterior. Y solo se encontraron con las de Macri, su familia y funcionarios M. Es más, todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas. ¿Y los fiscales y los jueces argentinos? Bien gracias... Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares", expresó la exmandataria.Y continuó: "Entonces llamaron a Ercolini (vaya uno a saber qué cosas no sabemos de él) y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de ´pobreza cero´ o ´ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias´(...) crean que Cristina Kirchner tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números? Usted lo pide, usted lo tiene".Tras señalar el gráfico que publicó junto al texto, Cristina Kirchner afirmó que se trató de una "maniobra" y explicó: "Hoy Macri ´interrumpió´ sus vacaciones para anunciar obras públicas ¿por qué suma? Adiviná... ¡10mil millones!"."Mientras tanto en Ciudad Gótica lo único que ´cambiaron´ fue un tilingo por un payaso, la economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad", señaló la expresidenta en referencia al reemplazo de Prat Gay por Dujovne en Hacienda. Y concluyó: "No les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo".El último martes, el juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Julio de Vido , al exsecretario de Obras Públicas José López , entre otros exfuncionarios, junto a Báez por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos.En el mismo fallo, el magistrado también procesó a la exmandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a la empresas de Báez de forma discrecional.Para el juez, Cristina Kirchner es "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".