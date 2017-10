Crivaro: "Lo que pasó con Maldonado demuestra un poco el futuro al cual nos debemos atener"

"El caso Maldonado habla mucho sobre cuál es el contenido social, político y de clase del gobierno de Macri", sentenció Octavio Crivaro. El candidato a diputado nacional pidió actuar con "mucha cautela" ante el hallazgo de un cuerpo en Chubut, aunque no se mostró sorprendido.

La novedad le puso un freno a los actos por el cierre de campaña de la mayoría de los partidos, incluido del Frente de Izquierda. Quien encabeza la lista de diputados Crivaro se mostró a favor de "una movilización unitaria y muy grande, más allá de lo que se sepa: frente al hecho de la aparición de un cuerpo y de la eventualidad de que pueda ser Santiago".

"Lo que pasó con Santiago demuestra un poco el futuro al cual nos tenemos que atener. Es un gobierno que tiene un plan que no cierra si no es con un aumento claro de la represión política", dijo el referente de la Izquierda a UNO Santa Fe, y recordó: "Fueron a reprimir una protesta mapuche para defender las tierras de un latifundista extranjero como Benetton, que tiene en Argentina el doble de territorio de lo que es Bélgica". Además, indicó que el gobierno "lo mejor que hizo fue entorpecer la investigación".

El sociólogo y excandidato a gobernador en Santa Fe definió al movimiento de Izquierda como "la única alternativa política a nivel nacional que puede decir que enfrenta en serio las políticas del gobierno de Mauricio Macri". En ese sentido, sostuvo que no existe bancada en el Congreso "que se haya opuesto a los planes de ajuste, que haya defendido la agenda de las mujeres y que haya estado al lado de los laburantes", como sí lo hizo la Izquierda.

"Está en nuestras antípodas ideológicas, políticas y de sensibilidad social en todo sentido" dijo Crivaro respecto al gobierno nacional, del cual destacó como único aspecto positivo "el marketing" que utilizan "para encubrir lo que realmente son".

El candidato a ocupar una banca en la Cámara de Diputados representando a Santa Fe criticó a los peronistas y socialistas. "Al Congreso le faltan principios, dignidad de defender la causa de los trabajadores, no solo de los santafesinos. Le falta agenda popular, porque agendas populares están solamente para el marketing electoral".

"Lo que se viene son mayores ataques sociales y un gobierno que prepara un nuevo ajuste, una reforma laboral y previsional" apuntó. Para Crivaro la reforma laboral "se está negociando, sindicato por sindicato". En ese sentido, afirmó: "No hay reforma laboral si los sindicatos peronistas no colaboran con ella". El candidato a diputado nacional insistió: "No hay reforma laboral si no existiera la tregua absolutamente nefasta y evidente que hay por parte de algunos sindicatos. Son los propios sindicalistas los que van permitiendo que se desangren los propios afiliados y ellos se van consolidando como una burocracia. No hay discusión de reforma laboral si no es por la colaboración política del sindicalismo peronista"





Crivario prefirió tomar distancia de la tan mencionada "grieta", la cual definió como un "gran negocio electoral". De cara a las elecciones del domingo, el candidato por el Frente de Izquierda recordó: "En el medio (de la grieta) estamos nosotros diciendo que hay otras alternativas. Es una alternativa que viene de abajo, que se financia sola, que no defiende empresarios, que no tiene a Borocotó; que no tiene personas que dicen que los votés por una cosa y después votan lo contrario: que es lo que tiene el peronismo y el partido socialista, el massismo y el gobierno nacional".