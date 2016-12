Cuádruple crimen: asesinó a sus víctimas y les sacó fotografías

Marco Exequiel Feruglio, acusado de ser el autor de los cuatro homicidios ocurridos en el último sábado 24, quedó en prisión preventiva por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, en la mañana de este mièrcoles. Sindicado en seis delitos, el joven de 25 años marcará un punto oscuro en la historia penal de Santa Fe, por lo menos desde la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en febrero de 2014.





El homicida quedará privado de su libertad hasta que llegue el juicio oral y público, donde será juzgado por un tribunal tras ser imputado por los fiscales de la Unidad de Homicidios, Cristina Ferraro y Jorge Nessier, como el autor del cuádruple asesinato que tuvo como víctimas a su exsuegro -Gustavo Dusso (45)-, su excuñada -Camila Dusso (15)-, exsuegra -Claudia Oliva (44)- y Nicolás Estrubia (32) –concubino de Oliva-. A esos hechos, también se le suman las dos tentativas de homicidios causadas a su expareja, Romina Dusso, de 20 años y a la pareja del fallecido Dusso, María Noelia Huss.

Las fotos, el vínculo fundamental

Previo a la audiencia de prisión preventiva desarrollada en la Sala 1 de Tribunales, los fiscales Nessier y Ferraro ampliaron la imputación a Feruglio y le atribuyeron la autoría de los dos crímenes de Oliva y Estrubia sucedidos en calle Roca y Urquiza de Sauce Viejo. Para vincularlo a este aberrante hecho, la Fiscalía expuso como evidencia las fotografías que aparecieron en el celular del imputado, el cual fue secuestrado en momentos en que Feruglio fue detenido en el edificio de 25 de Mayo al 1600 del barrio Sur.





Dichos registros fotográficos, permitieron establecer un horario estimativo en que Feruglio estuvo en la vivienda de los fallecidos Oliva y Estrubia: las 2.50. En este sentido, la investigadores sostienen, por el momento, que el imputado permaneció en la vivienda de Oliva y Estrubia entre la 1 y las 3 y luego se retiró. A este dato, también se suma que utilizó dos armas blancas para asesinar a sus víctimas, de las cuales una fue un cuchillo tipo Tramontina. Lo que todavía no pudo ser determinado por los fiscales fue en qué momento Feruglio salió de la vivienda –ya que por ahora no hay testigos– y se dirigió hasta la ciudad de Santa Fe. En esa línea, serán de gran importancia las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas a la vera de la ruta nacional 11, ya que determinarán si Feruglio ingresó por el puente carretero o si emprendió el viaje a la capital provincial por autopista.





"Arreglátela"

La evidencia expuesta por la Fiscalía indicó además que el joven de 25 años ingresó a las 5.28 al edificio de 25 de Mayo 1600, donde se encontraban su expareja y el resto de la familia. Una vez adentro, el sujeto subió hasta el octavo piso. Allí no fue establecido si esperó en el descanso que su exsuegro, Gustavo Dusso, salga o si él mismo llamó a la puerta para atacarlo y desencadenar toda su fiebre homicida contra el resto de las personas presentes.





El dato que develó cómo Feruglio buscó causar sufrimiento en Romina Dusso, fue que cuando el sujeto culminó los dos homicidios, se dirigió hasta un sector del departamento donde se encontraba su expareja y uno de sus hijos. En ese momento, según el relato de la propia ex en Fiscalía, el imputado arrojó el cuchillo –de combate con una hoja de 18 centímetros– que utilizó y le dijo a Romina Dusso: "Arreglátela". Una vez culminado el feroz ataque dentro de la propiedad, Feruglio subió al noveno piso y allí comenzó a dar vueltas. Los vecinos alertados por la situación, le preguntaron qué había sucedido, a lo que él comentó: "Hay dos muertos, ya viene la policía".





Cumplido su macabro objetivo, el sujeto buscó huir a las 6.14 del edificio, pero terminó siendo detenido por efectivos policiales que habían llegado al lugar tras el aviso de una vecina del séptimo piso.

El pedido fue aceptado

Con todas esas pruebas reunidas, los fiscales Nessier y Ferraro solicitaron que el imputado permanezca en prisión al existir ciertos riesgos procesales. Uno de ellos, el más importante, el entorpecimiento probatorio, ya que su expareja y el resto de la familia temen por sus vidas. "Limitar la libertad del imputado, luce razonable", explicaron.

Por su lado, la defensa, a cargo de los abogados del Servicio Público de la Defensa, Rodolfo Mingarini y Andrea Alberto, afirmaron: "No vamos a negar la existencia de los hechos". Al mismo tiempo dejaron en claro que no acordaron la calificación jurídica impuesta por la Fiscalía y también que los riesgos procesales no se encontraron totalmente fundados. De todos modos, reconocieron: "No nos encontramos en condiciones de ofrecer alternativas a la prisión preventiva", confesó Alberto.





Por tal razón, el juez Pegassano ordenó de inmediato la prisión preventiva para Feruglio, mientras que sus fundamentos serán dados por escrito en los próximos días.

Un dolor inexplicable

Tras culminar la audiencia, Victoria Huss, hermana de María Noelia Huss –viuda de Gustavo Dusso– salió de la sala de audiencia expresándole todo el dolor a Feruglio. "Asesino", "rata", "queremos justicia", son algunas de las palabras que expresó en medio del llanto que se prolongó hasta uno de los patios del subsuelo de tribunales.





El caso despertó en el movimiento de mujeres una gran indignación en relación al rol que debe tener la Justicia ante este tipo de denuncias por violencia de género. Por ello, se apuntó a la forma en que procedió el fiscal en turno el viernes 23, Andrés Marchi, jornada en la que Romina denunció en la Comisaría 9ª a Feruglio, luego de que este se dirigió a su casa en Sauce Viejo y la golpeó.

En tal sentido, el reclamo parte de que no se ordenó una detención del sujeto o una medida alternativa para evitar cualquier cosa que agrave la situación. Lamentablemente, el desenlace fue otro, el cual dejó a varias familias inmersa en el dolor más profundo.