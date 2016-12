Cuádruple crimen: "Se le debería consultar al Fiscal General sobre las medidas que se tomaron"

A poco más de 48 horas del bestial cuádruple crimen que conmovió a Santa Fe y al país, ocurrido en la capital provincial y en la localidad de Sauce Viejo en las primeras horas del sábado de navidad, se instaló la polémica sobre el accionar de Ministerio Público de la Acusación y del fiscal Andrés Marchi, teniendo en cuenta que horas antes de los brutales asesinatos ya existía una denuncia por violencia de género contra el asesino, Marcos Exequiel Feruglio, de 25 años.





Este lunes minutos después de las 13, en el Salón de Acuerdo de la Corte Suprema de Santa Fe, se llevó a cabo una conferencia de prensa, de la que participaron el Gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, el presidente de la Corte , Rafael Gutiérrez, los ministros Spuler, Falistocco, Netri, Gastaldi, y el procurador general Barraguirre. El objetivo del encuentro fue anunciar oficialmente la puesta en marcha de un "Plan de Inversiones Edilicias" para el Poder Judicial de Santa Fe, pero rápidamente las consultas para los funcionarios cambió de rumbo: el cuádruple crimen.





Fue el gobernador de Santa Fe quien primero habló del cuádruple crimen, bajando el tono de sus declaraciones realizadas más temprano a una radio local, cuando apuntó contra la justicia diciendo: "En principio es una primera responsabilidad de la justicia que estaba interviniendo en el caso". En esta oportunidad, horas después de sus primeros dichos, Lifschitz expresó: "Es un caso drástico y conmovedor, con extrema crueldad en el desarrollo de los hechos. Esto nos obliga a revisar las distintas actuaciones del Estado, tanto del gobierno como de la justicia. Evidentemente hay que revisar algunas cuestiones y ver hasta donde el Estado puede dar más respuestas de las que ya está brindando".





"Espero que rápidamente se pongan de acuerdo entre las cámaras de Diputados y Senadores para sacar un proyecto que permita resolver muchas de las falencias que los propios fiscales fueron detectando en el actual Código Procesal Penal. Los fiscales necesitan más herramientas para actuar en estos casos", continuó agregando el gobernador de Santa Fe.

Y luego la consulta sobre las posibles responsabilidades del atroz cuádruple crimen llegó hasta el presidente de la Corte , Rafael Gutiérrez, quién no vaciló en afirmar: "El caso depende del Ministerio Público de la Acusación , con el fiscal general Julio Alberto de Olazábal a la cabeza. Se le debería consultar a los fiscales que actuaron, cuales son las medidas que tomaron y que no tomaron".





"Indudablemente existen hechos que son impensados. Había una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal puede tomar una serie de medidas. En el caso particular se podría haber tomado una medida para que el denunciado no se acerque al domicilio del denunciante. Nadie podría haber imaginado una maniobra de naturaleza tan brutal. Ante este tipo de hecho inesperado, el factor sorpresa indudablemente es impredecible", subrayó Gutiérrez y finalizó: "Objetivamente, y por los años que tengo de experiencia en el Poder Judicial, con más de 40 años de trayectoria, puedo decir que se pueden tomar todas las medidas de distancia posible en casos como estos, pero muchas veces a dichas medidas las violan conjuntamente la mujer y el hombre. Esto no es una cuestión de fácil resolución".