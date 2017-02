"Cuando designamos a Milani como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, no tenía ninguna denuncia"

El candidato a Diputado Nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, anunció este martes en Santa Fe, en la sede del Partido Justicialista, que su lista para competir en las próximas elecciones legislativas contemplará en su conformación la paridad de género.





Pero tras su presentación, los medios de comunicación abordaron al ex ministro de Defensa para conocer su punto de vista respecto a la detención de Milani que se registró el último viernes en La Rioja por secuestros y torturas durante la última dictadura.





"Estando al frente del Ministerio de Defensa, la presidenta de la Nación me comunicó que tenía intenciones de realizar una reestructuración de la totalidad de las fuerzas, tanto del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. La propuesta en ese momento era cambiar a los jefes y el jefe del Estado Mayor Conjunto", comenzó narrando Rossi.

"Cuando designamos a Milani como jefe del Estado Mayor no tenía ninguna denuncia vinculada a derechos humanos. Luego, una vez nombrado, aparecieron tres denuncias, por enriquecimiento ilícito y dos por delitos de lesa humanidad, una en Tucumán y otra en La Rioja ", continuó agregando el candidato a Diputado Nacional.

"Ante la aparición de las denuncias, tomamos la decisión de pedirle a Milani que se presente voluntariamente en la Justicia , cosa que hizo de forma inmediata, tanto en Tucumán como en La Rioja. Mientras tanto, el tratamiento del pliego de ascenso estuvo suspendido hasta diciembre de 2013. Tras seis meses de ninguna existencia de modificación en la situación procesal de Milani, se produjo el ascenso de General de División a Teniente General. Desde julio de 2015 que dejó de ser jefe del Ejército hasta febrero de 2017, pasaron dos año y fue la primera vez que hubo una modificación en su situación procesal. Es decir, mientras fue jefe del Ejército, no hubo ninguna instrucción que nos implicase a nosotros cambiar cualquier tipo de decisión tomada. Las denuncias aparecieron después de la designación de Milani", sentenció Agustín Rossi.