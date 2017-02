Cuánto se deberá pagar por mes para ver fútbol desde agosto

ESPN, Fox/Turner y Mediapro entregaron sus ofertas para quedarse con los derechos de televisación del fútbol argentino. Mientras se abren los sobres y se estudian las propuestas, en la AFA empezaron a manejar el costo mensual que tendrá ver los partidos a partir de agosto de este año.

En diálogo con radio La Red, Carolina Cristinziano, integrante del Comité Regularizador de la AFA, reconoció que el número estimado rondaría los "15 o 20 dólares".

"No es ilógico pensar que estará en esas cifras", respondió ante la consulta de Luis Novaresio, es decir que se pagaría mensualmente entre 240 y 320 pesos aproximadamente.

De todas maneras, éste es un dato que no se sabrá hasta que lo estipule la empresa privada que se quede con los derechos. "No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía. Algunas tienen producción propia y otras, no. Por eso, una vez que se elija la oferta ganadora, se definirá", dijo Cristinziano.