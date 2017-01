Cuatriciclos: disponen un puesto fijo de control para Playa Norte

Durante el fin de semana, vecinos de Playa Norte enviaron a Diario UNO imágenes de menores de edad conduciendo un cuatriciclo y hombres corriendo carreras con motos sobre la arena del balneario. Relataron además que sábados y domingos "es normal ver a menores conduciendo cuatriciclos o motos de agua" en el espacio que se ubica al final de calle Riobamba.

"En las fotografías se puede observar que niños pequeños conducen los vehículos. Van a pisar a alguien. Con la moto de agua o con el cuatriciclo", contó al matutino una de las vecinas que denunció la situación, pero prefirió resguardar su identidad.





Imprudencia en Playa Norte



"Estaba lleno de familias, y fundamentalmente lo que pedimos es que haya controles. Que no sea un viva la pepa y que cada uno haga lo que quiera", dijo la lugareña que ante el peligro que la situación representa decidió denunciar la problemática.





"Que venga la Municipalidad y se haga cargo. Llamé a la policía y argumentaron que no podían hacer nada porque los vehículos no estaban andando", indicó la vecina que el domingo a la tarde se contactó con el 911, y dijo que apenas se retiraron las patrullas las carreras se reiniciaron.

"Cinco chicos arriba de un vehículo, y el que manejaba tenía 10 años", manifestó y agregó que frente al escenario descripto los padres presentes solo filmaban la escena y aplaudían a los chicos.





"Me encanta que venga la gente y haya movimiento pero no así, poniendo en riesgo la vida. Necesitamos la presencia de la Municipalidad, que haya un control, no puede haber chicos manejando cuatriciclos", reclamó la mujer.

En ese sentido, desde el municipio informaron que la zona de Playa Norte forma parte de los lugares de rutina en los controles, pero que frente a las denuncias de los vecinos se decidió incorporar al lugar un puesto de control fijo.

"Vamos a interceptar a todos los que estén usando cuatriciclos. Incluso es causal de retención del vehículo, porque está prohibida su circulación en todo el ejido urbano", manifestó a Diario UNO, Ramiro Dall'Aglio, secretario de Control municipal.





Es preciso señalar que, de acuerdo a la ordenanza 11.188, que incorpora artículos al Régimen de Infracciones y Penalidades, se establecen multas que van desde 100 hasta 1.000 Unidades Fijas (de 2.000 a 20.000 pesos aproximadamente) a "la circulación de cuatriciclos u otro tipo de vehículo o maquinaria registrado como agrícola".

El valor de la Unidad Fija es determinado por el Ejecutivo Municipal anualmente, en base al cálculo del promedio en el precio de un litro de los combustibles nafta súper, nafta premium y diesel premium en el Automóvil Club Argentino de Santa Fe.

En esa línea, el funcionario apeló a la responsabilidad de los padres, y recordó que en los lugares de veraneo donde está permitido el uso de cuatriciclos, todos los años se producen accidentes, y lamentablemente en algunos casos con víctimas fatales.





"Llamamos a la responsabilidad de los padres para no permitir usar estos vehículos porque carecen de estabilidad que garantice la seguridad del conductor", expresó.





Por último, remarcó que el espacio público tiene sus reglas, y en las playas o en la ciudad "no se puede circular con vehículos que están prohibidos", y en cuanto al ingreso a la zona de solarium con vehículos particulares, dijo que está en estudio la colocación de pretiles para evitar el ingreso hasta prácticamente el borde de la laguna con autos y camionetas.