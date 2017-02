Cuestionan concesión que afecta el histórico reclamo soberano en Malvinas

A través de una medida cautelar, el juez federal de Ciudad de Buenos Aires Enrique Lavié Pico frenó la operación de remolcadores contratados por el gobierno nacional que fueron denunciados por realizar tareas en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino, tal como prevé la ley 26.659. La medida había sido pedida por la Cámara de Armadores de Remolques (CAR).





Estos remolcadores son embarcaciones que se utilizan para asistir en puerto o en navegación a los buques que trasladan gas metano. Luego, por acción de las naves "regasificadoras" amarradas en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, ese fluido es inyectado en la red domiciliaria hacia todo el país.





Las embarcaciones que objeta el juez Lavié Pico habían sido adjudicados el año pasado en una licitación del Ministerio de Energía, a través de la estatal Enarsa, que aceptó la participación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) llamada Logística y Servicios S.A, conformada por una agencia marítima y el gigante naviero dinamarqués Maersk (a través de la subsidiaria Svitzer).





En Logística y Servicios Marítimos está la empresa Meridian, liderada por Jorge Samarin, histórico agente de los buques gaseros en la época kirchnerista.





Pliego cuestionado

La decisión del magistrado se consecuencia de la objeción realizada por firmas locales agrupadas en CAR al resultado de la operación. Entre otros puntos cuestionaron que la ganadora violó el pliego de la licitación porque al momento de la apertura de los sobres no tenía buques propios ni alquilados. A tal punto que se debió extender la operación del anterior concesionario hasta que la ganadora consiguiera los remolcadores necesarios. También criticaron las ventajas arancelarias a multinacionales en desmedro de los astilleros locales, señala la denuncia.





Especialistas en materia energética aseguran que el camino de ingreso para Svitzer fue allanado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien, en su objetivo de bajar los "costos logísticos" vio prácticas cartelizadas en el sector de remolques. Y al defender la licitación objetada, refiriéndose a Maersk, dijo: "es una de las más grandes del mundo, que opera hace 23 años en la Argentina" y que "está trayendo 12 remolcadores, con una inversión de u$s 70 millones, va a pagar impuestos por u$s 12 millones y va a tomar 120 tripulantes".

Las naves importadas –en tiempo récord– sortearon todos los obstáculos aduaneros, impositivos, técnicos, laborales y gracias a una aceptación gremial de los sindicatos del sector que comenzaron a operar en condiciones salariales más laxas que las que la legislación laboral argentina exige a las empresas del mismo rubro.





Exploraciópn petrolera en las islas

En medio de la maraña de denuncias de todo tipo realizadas ante el Estado Nacional, especialistas en derecho marítimo encontraron un detalle que aparentemente pasaron por alto los funcionarios "especialistas" de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a los que se les encomendó el seguimiento de los aspectos específicos de la contratación, consignó el sitio Infobae.





Es que la única y real propietaria de las 11 unidades importadas en condiciones de excepción es la empresa danesa Maersk, una meganaviera propietaria de las naves AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer, que operaron como auxiliares en el transporte de la plataforma de exploración petrolera "Ocean Guardian" en las Islas Malvinas sin contar con la aprobación del gobierno nacional.





Hace dos semanas, la Prefectura Naval Argentina fue oficialmente notificada de la prohibición en su carácter de autoridad marítima. Sin embargo, los remolcadores siguieron operando.





El diario Ámbito Financiero indicó que tanto Svitzer, como Enarsa, como Logística y Servicios Marítimos y la propia Prefectura recurrieron a la interpretación de lo que la justicia señaló como "restricción de salida". Desde Svitzer adujeron que tal orden no se incumplió porque no se ordenó una "interdicción de navegar". De hecho, la semana última, el juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo pareció darles la razón al señalar: "De su lectura (respecto de la cautelar) no resulta que se hubiera ordenado interdicción de navegar ni de operar comercialmente".





Por su parte, la propia Maersk a través de un comunicado señaló: "Ninguna empresa perteneciente al Grupo Maersk ha trabajado en alguna actividad de exploración o producción de hidrocarburos en alta mar en las Islas Malvinas desde la promulgación de la ley 26.659, enmendada por la ley 26.915".