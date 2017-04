Dady y Miguel del Sel se chicanearon antes de la vuelta de Midachi

Midachi está de regreso pero los roces entre Dady Brieva Miguel Del Sel por cuestiones políticas siguen latentes, aunque sea en forma de chiste. Así se pudo ver durante un sketch de Drácula durante la noche del sábado.









El trío estuvo en Telefe y cada uno se lució con algún personaje. Cuando le llegó el turno a Brieva, aprovechó para chicanear a Del Sel, quien se había dejado de teñir durante su carrera política y, de momento, no volvió a hacerlo. "¡Se cambió el color! ¿Viste que está más natural ahora?", lo cruzó hablándole a Gerardo Rozín.





"No lo dejaban colorearse, a los del PRO no les gusta que se haga colorinche", siguió. "A los peronsitas, sí", tomó el guante su compañero. "Nosotros le damos al color, sí. Ahora me he vuelto peronista", le devolvió Dady.





Fuente: Minuto Uno