De Iriondo: "Tenemos que tratar de no volvernos locos"

Manuel De Iriondo volverá al equipo titular tras cumplir con la sanción por su expulsión en el Clásico frente a Colón . El exjugador de Atlético de Rafaela fue clave en los primeros partidos que Juan Pablo Pumpido dirigió al Tate y en el medio será el socio de Nelson Acevedo.

El volante comenzó diciendo: "Estos dos últimos partidos fueron un golpe anímico importante para nosotros, tenemos que volver a nuestro enfoque, ya que estábamos bien. Tenemos que tratar de no volvernos locos y pensar en recuperarnos. Lo emocional es muy importante, el fútbol es estado anímico puro. Tenemos que aislar lo pasado y retomar el camino que veníamos transitando, que era muy bueno y hacer un buen partido ante Talleres".



Sobre su estado de ánimo, dijo: "Hay que tratar de no hacerse mala sangre, no darle importancia. Las pintadas es un anónimo, que habla de su persona, no hay que darle mayor trascendencia de lo que se merece. Tengo que tener la cabeza solo en el partido ante Talleres. Pumpido habló conmigo para tratar de minimizar el tema".





"Lo que lo sufren es la familia, ellos me ven que estoy bien, que no le di la importancia que se le podría haber dado. Si todo sale bien quedará en una anécdota y nada más. Entiendo al hincha, ya que al ser expulsado en el Clásico la gente se puede enojar, pero los que me conocen saben la dedicación que le doy a mi profesión. En los partidos se ve que nunca me guardo nada, hay mucha gente que me apoyó. Es obvio que uno no le puede agradar a todos, les pasa hasta a los jugadores de la selección", destacó el ex jugador de Atlético de Rafaela.



Por último habló del partido ante el conjunto cordobés y la respuesta del hincha, dijo: "Tengo que tratar de jugar con la concentración y la misma energía de siempre, no volverme loco ni querer demostrar algo que no soy, o quedar como héroe. Tengo que hacer el partido acorde a mi nivel. Talleres es un muy buen equipo, dinámico y rápido. Tendremos que estar concentrados en lo nuestro para conseguir los tres puntos".