Declaraciones de Daniel Scioli tras la salida del Ministro de Economía Prat Gay

Para el ex gobernador de Buenos Aires, la salida de Prat Gay "es la segunda etapa del ajuste". Además Scioli argumentó que "nosotros ya veníamos sosteniendo, en ocasión de la agenda económica que lleva adelante el Gobierno, con salarios por debajo de la inflación, apertura de las importaciones, aumento de las tarifas, endeudamiento, que estaba generando un gran deterioro en la actividad comercial, con el cierre de más de 7 mil comercios, la caída de la actividad industrial, de la construcción, y también las perspectivas que vemos en el turismo para la temporada".





"Es evidente que las medidas que vienen tomando desde su asunción, donde han priorizado sectores que no son dinámicos en la creación de la mano de obra y donde las paritarias han quedado por debajo de los precios,no era de esperar que la economía se vaya expandiendo. Y vemos que hay un denominador común con lo que sucedió días pasados en Aerolíneas Argentinas, o también en el campo de la ciencia y tecnología, y el esfuerzo del Gobierno está puesto en ajustar y reducir la inflación como sea, en base a abrir las importaciones, con una tasa de interés alta, y no en aumentar la productividad, que estoy convencido es la clave; es decir incentivar, la producción, expandir la economía, no achicarla. Esto es la segunda etapa del ajuste".





Sobre el desdoblamiento del Ministerio, Scioli dijo que "se ha dicho en más de una oportunidad que por más que había un ministro coordinador, el que tomaba las decisiones como responsable del Ejecutivo era el presidente Macri, más allá de quien las implementa. Evidentemente, cuando las políticas monetarias van por un lado, las políticas fiscales van por otro, la productividad por otro, ocurren estas cosas. En este momento, con este contexto internacional, hay que volcar todo el esfuerzo en recuperar el consumo, los niveles del poder adquisitivo del salario y de la actividad económica. El desafío era la agenda del desarrollo, no la agenda del ajuste, era seguir sustituyendo importaciones, no cerrar fábricas".





"Hay que generar certidumbre, dar señales claras para los comerciantes, los industriales, los trabajadores y hasta para los propios inversores. Cuál es el plan económico de la Argentina, hacia dónde vamos?. Hoy el endeudamiento creciente y preocupante en función de la actividad económica nos va a generar un gran condicionamiento para que el FMI nos venga a imponer sus programas, que ya se han dado los primeros indicadores, como la baja de la edad jubilatoria y el recorte de las jubilaciones".





Por otra parte, Scioli habló del fin del gradualismo y comentó que "ahora pretenden que Aerolíneas Argentinas compita de igual a igual con estas aerolíneas golondrinas que no sabemos la sustentabilidad que pueden tener, cuando había una empresa que recuperamos estratégicamente para el desarrollo del país. Salvemos a Aerolíneas Argentinas de las consecuencias que puede tener y analicemos en profundidad las razones de la renuncia de la presidenta de la empresa".





"La política económica ha arrojado malos resultados en todo sentido hasta el momento. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la deuda, aumentó el déficit fiscal, fuimos corriendo a pagarles a los buitres pensando que iban a llover inversiones y lo único que vemos es especulación financiera. La gestión económica se evalúa por los resultados y a un año de gobierno,que representa el 25 por ciento del mandato, evidentemente son de retroceso, y la gente lo siente en su nivel de vida".





Por último agregó que "hay que reorientar y fijar otro tipo de prioridades. El mundo ha cambiado. tenemos que cuidar el trabajo argentino, la industria nacional. En la medida que podamos crecer podremos ir afrontando vencimiento con equilibro social y productivo del país".