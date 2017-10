"No quiero recorrer el camino trucho de alabanzas que ya no me salen", sostuvo el dirigente social Luis D'Elía en su programa radial, en el preámbulo de una catarata de cuestionamientos al kirchnerismo, reclamos de autocrítica al peronismo y el desahogo luego de la derrota que sufrió Unión Ciudadana en las urnas.

"¿Qué pasó que bajamos del 54 por ciento a hoy, que tenemos el 36, 37, que perdimos casi 20 puntos? ¿no hicimos nada?", se preguntó, además de recordar la derrota de Daniel Scioli en 2015: "¿Todos trabajamos para que ganase Scioli? ¿Todos nos rompimos el alma? ¿O hubo algunos que miraron para otro lado, que pensaron que era preferible que perdiera? Le regalamos el poder al macrismo".

D'Elía aseveró que "en el 2017 hubo un montón de cosas que se hicieron mal", afirmó que "es un error haber negado el kirchnerismo, un grosero error" y manifestó: "Resolvimos mal la interna".

Luis D'Elía Animales Sueltos

"Randazzo es un empleado de Magnetto, pero tendríamos que haberlo dejado adentro, porque sus votos nos estarían sumando a nosotros. Cristina tendría que haber sido la candidata de todos, de 10 listas distintas, no de una lista. De todos", manifestó.

También le dedicó un párrafo a la línea interna de La Cámpora. "Hay que ponerle límite, fin, a la hegemonía camporista. Basta de hegemonía camporista, nos hace daño, nos corroe, destruye todo lo construido".

D'Elía lamentó la falta de coherencia de algunos dirigentes. "Moreau ayer fue nuestro vocero... Moreau fue el relator de la última flexibilización laboral de la Alianza. Entonces siento que la coherencia no garpa".

"A los que somos coherentes, los que metimos la vida, los que podemos ir a la cárcel por este proyecto, el sistema nos vomita, el kirchnerismo nos vomita, y pone a estos tipos. Cristina no escucha a los nacionales populares revolucionarios, para ella somos piantavotos", afirmó.

El dirigente concluyó señalando: "No me voy a ir del kirchnerismo, pero no me voy a callar más, voy a exigir organización, debate".